Real Estate: nuevas tendencias y el cliente "en el centro"

Sobre este cambio de hábitos y tendencias, Mayo sostuvo: “Hay procesos que pasaron que en el común de la gente no mira: pero el micro y macro centro de la Ciudad de Buenos Aires se vació. Y forma parte de nuestra obligación, como desarrolladores, de repensar ciudades. Juntarnos con los líderes políticos para ver qué hacer para que la ciudad tenga sentido nuevamente en su centro”.

En ese marco, Koifman sostuvo: “Creo que la pandemia aceleró los tiempos. Mucha gente lo pensó como un cambio radical y extremo, pero después nos vamos acomodando a esta nueva realidad. Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que el cambio no es tan radical. Algunas zonas se vieron beneficiadas, como en la avenida Corrientes, que se vio beneficiada por el movimiento de teatros y restaurantes. Muchas empresas eligen mudarse a un edificio de oficinas con amenities. La comunicación con el cliente fue lo más importante. Entender qué le estaba pasando, cuáles son sus prioridades. Eso nos permitió amoldarlos y complacer esas necesidades y esos gustos que el cliente estaba buscando”.

KOIFMAN.jpg "Branson es una empresa más multipropósito. Tenemos edificios de oficina, locales comerciales y residencial. Como empresa, tratamos de diversificar también en zonas. Siempre apuntamos al segmento premium", explicó Koifman.

Pero con el paso del tiempo no sólo cambiaron las preferencias de los clientes, también se modificó la visión de las empresas desarrolladoras. Al respecto, Mayo señaló: “Mi empresa tiene más de 41 años de expertise. Siempre construyendo residencias. Hace 40 años, una parte de la Ciudad de Buenos Aires fue construida por consorcios al costo, armada por escribamos e ingenieros. Se ofrecía esto y el público compraba. No tenían iluminación ni ventilación. A partir de pensar esto más profesionalmente, empezamos a detectar los distintos tipos de mercados, porque la Ciudad de Buenos Aires es enorme. Y donde el Estado genera una posibilidad de comunicación, con un Metrobús o subte, se generan oportunidades que no están desarrolladas y se puede generar una propuesta que genere valor. Esto abre un producto de demanda aspiracional, pero también permite al comprador generación de valor. Y nuestro producto tiene eso, también tiene renta y comunicabilidad. Los amenities y la calidad de vida hace que tenga sentido, por ejemplo, hacer una torre como la que estamos haciendo en Barracas, con mucho amenities y una gran accesibilidad. También estamos haciendo otro edificio para otro target, que es el Distrito Colegiales. Con el mismo sentido: no vamos a los lugares obvios, vamos a los lugares que le permitan al comprador generar valor”.

PERNICE.jpg "En Castex decidimos no vender proyectos al costo: entendemos que el cliente tiene que comprar un producto terminado, no ser inversor de algo que quizá no termina de entender", contó Edelstein Pernice.

En el caso de Castex, Edelstein Pernice explicó: “Nuestro segmento es parecido. Son infinitas las posibilidades. Trabajamos con muchos profesionales. Estamos en un proyecto en el que inlcuso contratamos a un antropólogo y surgen cosas muy interesantes, siempre partiendo de cuál va a ser el público. Y qué experiencia va a tener en función al grupo demográfico al que apuntás, la edad. En función de eso empezamos a estudiar, a ver ofertas complementarias. Es un proyecto creativo, muy dinámico y muy desafiante en Argentina. En Castex decidimos no vender proyectos al costo: entendemos que el cliente tiene que comprar un producto terminado, no ser inversor de algo que quizá no termina de entender. El valor lo ponen inversores privados, que a veces es el camino más difícil. Pero es el camino que le da más valor al cliente comprador y deposita el riesgo donde tiene que estar”.

Por su parte, Koifman señaló que Branson es “una empresa más multipropósito”. “Tenemos edificios de oficina, locales comerciales y residencial. Como empresa, tratamos de diversificar también en zonas. Siempre apuntamos al segmento premium: Belgrano, Cañitas, Palermo. Ahora también tenemos un proyecto en la zona de Nordelta y uno en la ciudad de Bariloche, apuntando a nueva tendencia del home office o los nómades digitales. Aprendimos, con el paso de los años, que Argentina es un país muy volátil y el gran desafío como desarrollador es empezar y terminar un proyecto lo antes posible, para de esta manera achicar los riesgos propios y de los inversores”.