Dejó la escuela a los 15 años, creó una red social que fue furor y le pagaron u$s1.100 millones: quién es David Karp

El empresario logró meterse de lleno en el rubro de la tecnología y consiguió ganar una auténtica fortuna vendiendo su mayor creación.

El empresario logró una importante suma gracias a que vendió una de sus creaciones.

Los negocios con ventas de miles de millones no siempre nacen con la dimensión que alcanzan después. En este caso, lo que menos imaginaba este joven que decidió dejar la escuela tradicional y tomar un camino distinto al de otros multimillonarios es que sería capaz de ganar tanto dinero.

Con una gran habilidad para aprender por su cuenta, le dio vida a una de las redes sociales más utilizadas de los últimos años. Incluso, logró que fuera adquirida por una compañía importante y la mantuvo con éxito hasta que decidió abandonar el proyecto por completo, bajar su perfil y alejarse de ese ámbito.

El empresario logró darle vida a una de las redes sociales más importantes de la época.

David Karp nació en Nueva York en 1986 y creció en el Upper West Side de Manhattan. Desde chico mostró interés por la programación y el diseño de sitios web, una habilidad que empezó a desarrollar de forma autodidacta antes de terminar la secundaria. A los 15 años dejó la escuela tradicional y continuó con educación en casa , sin llegar a obtener el diploma.

Su primer acercamiento fuerte al mundo digital llegó en Frederator Studios, una productora de animación donde trabajó como pasante . Allí creó herramientas web internas y participó en proyectos online, una experiencia poco común para alguien de su edad. Más adelante pasó por UrbanBaby, un foro de crianza en internet, donde llegó a ocupar un rol importante en el producto.

Después de la venta de UrbanBaby a CNET, Karp fundó Davidville, una consultora de software. En ese proyecto se sumó Marco Arment, con quien empezó a trabajar en una idea que tenía pendiente: una plataforma más simple y visual para publicar textos, imágenes, enlaces y otros contenidos sin la estructura rígida de un blog tradicional.

Tumblr salió al público en febrero de 2007. En apenas dos semanas reunió 75.000 usuarios, una cifra que mostró el interés que había por ese formato. La plataforma creció entre jóvenes, artistas, comunidades digitales y usuarios que buscaban un espacio más flexible para expresarse que otras redes sociales de la época.

La venta a Yahoo! y millones de dólares en el banco

En 2013, Yahoo! compró Tumblr por u$s1.100 millones. Para ese momento, David Karp tenía 26 años y seguía al frente de una plataforma que ya se había convertido en una marca dentro de internet. La operación fue una de las compras más comentadas de esos años dentro del negocio tecnológico.

Marissa Mayer, entonces CEO de Yahoo!, buscaba renovar la compañía y acercarla a públicos más jóvenes. La red social encajaba con ese objetivo por su comunidad activa, su peso cultural y su identidad propia. Como parte del acuerdo, el empresario permaneció como CEO y mantuvo cierto margen para seguir manejando el producto.

La compra generó resistencia entre usuarios que temían cambios en la plataforma. Aun así, la operación avanzó y dejó a su fundador con una fortuna personal enorme. En ese momento, Tumblr tenía una comunidad muy activa, pero el desafío pasaba por convertir ese crecimiento en ingresos publicitarios sostenidos.

Embed - El Éxito y la Caída de TUMBLR

De la cima al silencio: qué es de la vida de Karp

Después de salir de Tumblr, David Karp quedó lejos de la exposición que había tenido durante el auge de la red social. No lanzó otra empresa de alto perfil ni volvió a ocupar un lugar público similar dentro de la industria tecnológica. Su nombre quedó asociado sobre todo a la creación de una plataforma que marcó una época.

En esos años aparecieron algunas actividades puntuales fuera de Tumblr. Karp participó en iniciativas públicas, realizó donaciones políticas y también hizo inversiones personales en distintas compañías. Entre los nombres vinculados a esas inversiones figuran Splash, Sherpaa y Superpedestrian.

A diferencia de otros fundadores tecnológicos, no buscó transformarse en una celebridad del sector. Tampoco mantuvo una presencia constante en eventos, entrevistas o redes sociales. Su salida de Tumblr coincidió con un período en el que la plataforma perdió peso frente a otras redes y atravesó nuevos cambios de dueño.

En 2019, Tumblr fue vendido a Automattic, la empresa detrás de WordPress.com. Para entonces, Karp ya no estaba al frente del proyecto y su figura había quedado separada del futuro de la plataforma. Desde entonces, su actividad pública se mantiene muy baja y no se conoce una nueva compañía creada por él.

Fortuna de millones: el patrimonio de David Karp

El patrimonio de David Karp está estimado en u$s200 millones. Entre los bienes conocidos asociados a Karp aparece un loft en Williamsburg, Brooklyn, valuado en u$s1.6 millones. La propiedad tiene cerca de 158 metros cuadrados y fue comprada con una hipoteca de u$s1.1 millones tomada con JP Morgan Chase.

Su nombre también quedó vinculado a Planned Parenthood, organización estadounidense dedicada a la salud reproductiva. En 2019, Karp realizó una donación de u$s1 millón a la entidad.