El Millonario ya trabaja en el armado del plantel para la próxima temporada y tiene varios nombres en carpeta. El delantero paraguayo de Independiente Rivadavia aparece como una de las alternativas para reforzar el ataque, mientras que las negociaciones por el defensor de Estudiantes están avanzadas. Además, hubo consultas por el juvenil paraguayo Mauro Coronel.

River aun está en la pelea por el título del Clausura, pero ya piensa en roforzarse para el 2027.

Aunque el principal objetivo deportivo de River es cerrar de la mejor manera el 2026, con la intención de conquistar el Torneo Clausura y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027, la dirigencia ya comenzó a trabajar en el próximo mercado de pases. En Núñez saben que será necesario realizar movimientos importantes para renovar el plantel y, en ese contexto, comenzaron a aparecer los primeros nombres.

Uno de los futbolistas que despertó el interés del Millonario es Álex Arce, delantero paraguayo de Independiente Rivadavia. Según trascendió, desde River se contactaron con sus pares de la institución mendocina para consultar por la situación del atacante, que viene de protagonizar una temporada destacada y se convirtió en una de las principales figuras del fútbol argentino.

El interés por Arce no es casualidad. El futbolista de 31 años lleva 20 goles en 34 partidos disputados durante la presente campaña, incluyendo nueve tantos en la Copa Libertadores, competencia en la que se posiciona como máximo artillero a falta de la final.

Además, el paraguayo acumula 84 encuentros con la camiseta de Independiente Rivadavia, con un registro de 52 goles y seis asistencias. Con pasado en Cerro Porteño y Liga de Quito, Arce regresó a la Lepra mendocina en 2025 para afrontar su segunda etapa en el club, con el que consiguió el ascenso a Primera División en 2023 y posteriormente conquistó la Copa Argentina.

La posible llegada de Arce se relaciona con la necesidad de encontrar mayor eficacia en el área rival. Durante el último mercado de pases, River incorporó a dos delanteros para reforzar esa posición: Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán. Sin embargo, hasta el momento, ninguno logró responder a las expectativas.

El colombiano llegó desde Inter de Porto Alegre por 2,5 millones de dólares, pero su segundo ciclo en Núñez no tuvo el rendimiento esperado: convirtió apenas un gol en 13 partidos.

Por su parte, Beltrán regresó a préstamo por 500 mil dólares, aunque el acuerdo contempla una obligación de compra que eleva la operación a 7,25 millones de dólares por el 54% de su pase. Al igual que Borré, el cordobés solamente pudo marcar un gol desde su vuelta.

Tomás Palacios, Alex Arce y Mauro Coronel son los tres jugadores que tiene en carpeta la dirigencia de River para reforzar el plantel para el año próximo. IA

En este escenario, Arce aparece como una alternativa para darle mayor peso ofensivo al equipo. Cabe recordar que Maximiliano Salas, cuyo pase pertenece a River, se encuentra actualmente cedido en Independiente Rivadavia. Sin embargo, por ahora no existen avances sobre una posible operación que involucre al exdelantero de Racing.

Tomás Palacios, el defensor por el que River acelera

Más allá de la búsqueda de un centrodelantero, otra de las prioridades de River para 2027 es reforzar la defensa. En ese sentido, las negociaciones por Tomás Palacios se encuentran avanzadas y en Núñez hay optimismo para concretar su incorporación.

El marcador central de 23 años, de 1,96 metros de altura y oriundo de General Pico, La Pampa, pertenece al Inter de Milán y actualmente se encuentra a préstamo en Estudiantes de La Plata hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, el Pincha no haría uso de la opción de compra, situación que River busca aprovechar para quedarse con el futbolista de manera definitiva.

Las conversaciones avanzan tanto con el conjunto italiano como con el propio jugador, quien ya habría dado el visto bueno para continuar las negociaciones. El único obstáculo que podría modificar el escenario es la aparición de algún club europeo interesado en adquirir su ficha.

Palacios tuvo una temporada destacada en Estudiantes, donde se consolidó como una pieza importante del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores. Su posición habitual es la de segundo marcador central, aunque también puede desempeñarse como lateral izquierdo.

Su buen rendimiento incluso le permitió recibir la convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, con la que debutó en octubre durante la victoria por 7-0 frente a Burkina Faso.

Por último, River también sigue de cerca a Mauro Coronel, joven defensor central de 18 años que juega en Nacional de Paraguay. Con 1,87 metros de altura, el zaguero es considerado una de las apariciones interesantes del fútbol paraguayo y ya consiguió dar sus primeros pasos en la selección absoluta.

Coronel debutó con el combinado nacional en la goleada por 4-1 ante Singapur, disputada el pasado 13 de noviembre, luego de llamar la atención del entrenador Gustavo Alfaro.

A pesar de su corta edad, el defensor acumula 26 partidos oficiales durante 2026 y se consolidó como una pieza importante de su equipo. Su proyección despertó el interés de River, que ya consultó por sus condiciones para conocer más detalles de una posible operación.

Álex Arce, Tomás Palacios y Mauro Coronel son tres de los nombres que aparecen en el radar del Millonario. Por ahora, las situaciones son diferentes: hubo consultas por el atacante paraguayo, las negociaciones por Palacios están avanzadas y el juvenil de Nacional también despertó interés.

Mientras el equipo intenta cerrar el año con objetivos deportivos por cumplir, en las oficinas del Monumental ya comenzó a tomar forma el próximo mercado de pases.