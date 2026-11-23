El equipo cordobés consiguió una ajustada victoria en el estadio Mario Alberto Kempes y avanzó a la próxima instancia. Ahora tendrá un exigente desafío frente al Millonario, que viene de superar a Lanús.

Instituto sigue firme en el torneo y ahora va por River

River Plate ya tiene confirmado a su próximo adversario en el Torneo Clausura 2026 . Se trata de Instituto de Córdoba , que consiguió una trabajada victoria por 2-1 frente a Huracán y aseguró su clasificación a los cuartos de final, donde deberá enfrentar al conjunto de Núñez.

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El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes y tuvo un desarrollo cambiante. La Gloria consiguió una ventaja de dos goles durante el primer tiempo , pero terminó sufriendo en el complemento, especialmente después de quedarse con diez futbolistas por una expulsión.

El conjunto cordobés tuvo un comienzo ideal. Apenas transcurrido un minuto de juego, Alex Luna abrió el marcador y sorprendió a un Huracán que todavía intentaba acomodarse dentro del campo. Sin embargo, el autor del primer tanto debió abandonar posteriormente el encuentro debido a molestias físicas.

Lejos de conformarse con la diferencia, Instituto mantuvo la intensidad y aprovechó las dificultades defensivas de su rival. A los 20 minutos, Facundo Suárez apareció para conectar un centro desde la izquierda y establecer el 2-0 , resultado que le permitió al equipo dirigido por Diego Flores controlar buena parte de la primera etapa.

Huracán, por su parte, mostró dificultades para generar situaciones de peligro y no consiguió encontrar respuestas inmediatas ante la presión del conjunto local.

Instituto sufrió hasta el final y ahora enfrentará a River

El panorama cambió durante el segundo tiempo. Con la necesidad de descontar, Huracán adelantó sus líneas y comenzó a tener mayor protagonismo ofensivo.

A los 20 minutos del complemento, Jordy Caicedo ganó en el juego aéreo y marcó el 2-1, devolviéndole la ilusión al equipo de Parque Patricios.

La tensión aumentó cuando Giuliano Cerato fue expulsado por doble amonestación durante el último cuarto de hora. Instituto quedó con diez jugadores y debió reorganizarse para defender la diferencia en los minutos decisivos.

Apenas transcurrido un minuto de juego, Alex Luna abrió el marcador y sorprendió a un Huracán que todavía intentaba acomodarse dentro del campo.

Pese a la inferioridad numérica, el conjunto cordobés consiguió sostener el resultado y evitó que Huracán generara oportunidades claras para alcanzar la igualdad.

Con el pitazo final, Instituto celebró su clasificación a los cuartos de final, donde tendrá por delante uno de los compromisos más importantes de su campaña.

Su próximo rival será River, que llega a esta instancia después de derrotar 3-1 a Lanús en el estadio Monumental.

El enfrentamiento todavía no tiene fecha ni horario confirmados. La Liga Profesional deberá definir la programación durante las próximas horas.

Además, continúa la incertidumbre sobre el escenario del partido, ya que resta determinar si Instituto recibirá al Millonario en su estadio de Alta Córdoba o si volverá a utilizar el Mario Alberto Kempes.

De esta manera, River ya conoce el próximo obstáculo en su camino hacia el título: un Instituto que mostró contundencia en ataque y resistencia defensiva para dejar afuera a Huracán.