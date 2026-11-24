Instituto recibirá a River en Alta Córdoba: apuesta por su fortaleza como local pese al mal estado del césped + Agregar ámbito en









La Gloria descartó trasladar el partido al estadio Mario Alberto Kempes para los cuartos de final del Torneo Clausura. Priorizó la ventaja deportiva de jugar ante su gente, aunque el campo del Presidente Perón quedó deteriorado tras el recital de María Becerra y genera preocupación a pocos días del encuentro.

La dirigencia de instituto confirmó que el partido ante River se jugará en Alta Córdoba, pese al deterioro del campo de juego. X

Instituto confirmó que recibirá a River este sábado 28 de noviembre en el estadio Monumental Presidente Perón, en Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. De esta manera, el club cordobés descartó la posibilidad de trasladar el encuentro al Mario Alberto Kempes, una alternativa que se había evaluado por la posibilidad de ampliar la capacidad y habilitar el ingreso de público visitante.

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La decisión respondió principalmente a una cuestión deportiva. El entrenador Diego Flores había manifestado su intención de conservar la localía y aprovechar una de las principales fortalezas que construyó el equipo durante el segundo semestre. Finalmente, la dirigencia respaldó esa postura y confirmó que el partido se disputará exclusivamente con hinchas de Instituto.

El aspecto económico también formaba parte de la discusión. El Kempes tiene capacidad para aproximadamente 57.000 espectadores, frente a las 22.000 localidades del Presidente Perón. La posibilidad de recibir a las dos parcialidades podía representar una recaudación considerablemente mayor, pero implicaba resignar parte de la ventaja que supone jugar en Alta Córdoba.

"Va a ser un gran partido ante River en nuestra casa. Es un escenario que nos queda muy cómodo. Vamos a dar pelea. Jugar con River es un factor diferente. Es un grande. Jugar en nuestra cancha no quiere decir que lo ganás, pero es bueno jugar ahí", había señalado Flores.

Así está el campo de juego del estadio Monumental de Alta Córdoba, donde Instituto recibirá a River por los cuartos de final del #TorneoClausura. https://t.co/BdEClOAefq — TyC Sports (@TyCSports) November 24, 2026 El estado del césped, la otra preocupación La confirmación de la sede, sin embargo, abrió otro frente de preocupación: las condiciones del campo de juego. El estadio fue utilizado el último sábado para el recital de María Becerra y el césped quedó visiblemente deteriorado, con sectores dañados, baches, partes quemadas y desniveles. El centro del terreno es uno de los puntos que más inquietud genera.

Instituto había trasladado su localía al Kempes para enfrentar a Huracán en los octavos de final justamente porque su estadio estaba ocupado por el espectáculo musical. Ahora, el cuerpo técnico y los responsables del mantenimiento trabajan contrarreloj para recuperar el terreno antes del compromiso ante River. En el club confían en que, con varios días de trabajos intensivos, la cancha llegará en condiciones para el encuentro, aunque internamente estiman que podría alcanzar un nivel de siete puntos. La recuperación del césped será determinante para que la decisión de mantener la localía no termine convirtiéndose en un problema deportivo. La apuesta de Instituto tiene un fundamento estadístico. En el Clausura disputó ocho encuentros en el Presidente Perón: consiguió siete victorias y un empate, sin conocer la derrota. La igualdad fue el 2-2 frente a Newell's, en la última fecha de la fase regular. Su única presentación como local fuera de Alta Córdoba fue ante Boca, en el Kempes, donde también empató 2-2. En los octavos de final volvió a utilizar ese escenario y derrotó 2-1 a Huracán. La Gloria terminó primera en la Zona A, por delante de Boca, mientras que River finalizó cuarto en la Zona B y viene de superar 3-1 a Lanús en el Monumental. El ganador del cruce avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Vélez e Independiente.