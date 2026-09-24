Boca y River tienen una nueva mina de oro: sus juveniles ya valen más de u$s50 millones

La nueva generación de talentos argentinos disparó su cotización en 2026 y ya concentra algunos de los principales activos del mercado local. Boca suma cuatro jugadores entre los diez Sub-21 más valiosos y River coloca dos en el podio. Europa mira cada vez más de cerca.

El fútbol argentino tiene una nueva fuente de dólares y está dentro de sus propias canteras. Boca y River concentran una parte importante del nuevo capital futbolístico que está generando el mercado local , con una generación de juveniles que disparó sus cotizaciones durante 2026 y que empieza a convertirse en el principal atractivo para futuras transferencias al exterior.

La última actualización de valores de mercado de Transfermarkt mostró que 37 futbolistas Sub-21 aumentaron su cotización por un total de u$s80 millones , mientras apenas tres registraron bajas. Y dentro de ese salto, Boca y River tienen varios de los activos con mayor potencial de valorización y venta.

El caso más importante es el de Tomás Aranda , la joya de Boca Predio, cuya cotización llegó a u$s13,7 millones . Con apenas 19 años, se transformó en el futbolista Sub-21 más valioso del fútbol argentino y en uno de los principales activos del Xeneize, incluso pese a que una fractura de peroné lo mantiene fuera de las canchas hasta 2027.

River, por su parte, coloca dos jugadores en el podio. Santiago Beltrán está valuado en u$s12,6 millones , mientras que Tobías Andrada alcanza los u$s11,4 millones . En ambos casos, se trata de jugadores jóvenes que ya acumularon participación en Primera y que además comenzaron a aparecer en el radar de la Selección Argentina.

Así, solamente estos tres jugadores de Boca y River representan cerca de u$s37,7 millones de valor de mercado .

El Xeneize suma además a Milton Delgado, de 21 años, valuado en u$s11,4 millones. Leonel Flores aparece con u$s9,1 millones, y Facundo Herrera con u$s5,7 millones. Boca es el club que más representantes aporta al Top 10 de los Sub-21 más valiosos, con cuatro futbolistas.

Transfer markt

Transferencias millonarias y valores de mercado

El negocio no termina en la cotización. La verdadera oportunidad para los clubes aparece cuando estos jugadores pasan de ser promesas a convertirse en transferencias internacionales. En la última ventana, tres juveniles argentinos fueron vendidos por un valor muy superior al que tenían asignado por el mercado.

Mikel Amondarain pasó de Estudiantes a Bologna por u$s11,4 millones, cuando Transfermarkt lo valuaba en u$s3,9 millones. Joaquín Freitas fue transferido de River a Flamengo por u$s9,1 millones, pese a tener una cotización de apenas u$s1,4 millón. Dylan Aquino dejó Lanús rumbo a Union Saint-Gilloise por u$s8 millones, frente a un valor de mercado de u$s3,9 millones.

La ecuación es la que explica el interés de los clubes extranjeros: comprar talento argentino antes de que alcance su máxima valorización. Para Boca, River y el resto de las instituciones formadoras, el desafío consiste en retener a los juveniles el tiempo suficiente para aumentar su exposición y, al mismo tiempo, negociar su salida en el momento en que la competencia internacional eleva el precio.

Boca ya muestra esa estrategia en sus números. La actualización de Transfermarkt le agregó unos u$s24,1 millones, a la cotización de sus jugadores Sub-21 analizados. Es prácticamente un tercio de los u$s79 millones de incremento registrado en toda la revisión.

River también tiene activos que podrían seguir aumentando su valor. Beltrán llegó a u$s12,5 millones después de consolidarse en Primera y ser convocado a la Selección, mientras Andrada alcanzó los u$s11,3 millones tras su llegada desde Vélez y su rápida adaptación al equipo.

La cantera de Vélez tampoco queda fuera de esta carrera. Thiago Silvero llegó a u$s5,7 millones, después de afianzarse como titular, mientras Simón Escobar recibió una primera valoración de u$s4,6 millones.

El fenómeno ya cambió la composición de la elite del fútbol argentino. Seis de los diez jugadores Sub-21 más valiosos pertenecen a Boca o River, y cuatro de los cinco que superan los 10 millones son menores de 21 años.

En el ranking aparecen además Ignacio Ovando, de Rosario Central, con u$s10,3 millones; Valentín Carboni, de Racing, con u$s8 millones; y Nicolás Barros Schelotto, de Gimnasia, con u$s6,8 millones.

La tendencia tampoco nació con esta última actualización. Desde el 1 de enero de 2026, 12 de los 15 futbolistas que más aumentaron su valor de mercado en el fútbol argentino son menores de 21 años. Es decir, la valorización está concentrándose en una generación que todavía tiene varios años de desarrollo por delante.

Para los clubes argentinos, ese dato tiene una consecuencia económica concreta: las inferiores se transforman en una fábrica de activos transferibles. Un jugador formado dentro del club puede pasar de tener una cotización marginal a representar varios millones de dólares en apenas una temporada si logra continuidad, exposición internacional y convocatorias a las selecciones juveniles o mayores.

La diferencia entre valor de mercado y precio de transferencia también abre margen para negocios millonarios. Los casos de Amondarain, Freitas y Aquino muestran que los compradores pueden pagar varias veces la cotización estimada cuando consideran que existe potencial de crecimiento.

Con Boca y River como principales exponentes, el fútbol argentino vuelve a poner en el centro de la escena a sus juveniles. Los próximos grandes ingresos de los clubes pueden no estar en los nombres consagrados, sino en los jugadores que hoy apenas empiezan a construir su precio en Primera. Y Europa ya está mirando esos activos antes de que su cotización vuelva a subir.