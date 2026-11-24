El club busca conocer la voluntad del marroquí, que manifestó su deseo de jugar en el Monumental y podría llegar el próximo año.

River comenzó a trabajar en la posibilidad de incorporar a Yassine Bounou para la temporada 2027, ante una eventual salida de Santiago Beltrán.

River ya empezó a mover sus fichas de cara al próximo mercado de pases y tiene un nombre de peso en carpeta. Los dirigentes del Millonario viajaron a Arabia Saudita para avanzar con un primer contacto por Yassine Bounou, conocido como Bono , ante la posibilidad de que Santiago Beltrán reciba ofertas del fútbol europeo al finalizar la temporada.

El arquero argentino, de 22 años, tuvo actuaciones destacadas que despertaron el interés de distintos clubes del exterior. Su crecimiento también le permitió llegar a la consideración de Lionel Scaloni , quien lo convocó a la Selección argentina y le dio la oportunidad de debutar en el triunfo amistoso frente a Honduras. Entre los equipos que estarían siguiendo sus pasos aparecen Aston Villa y Atlético de Madrid . Este último analiza alternativas ante una eventual salida de Jan Oblak al fútbol árabe.

Mientras analiza posibles reemplazantes, la dirigencia también trabaja para retener al joven arquero. La intención es extender su contrato hasta diciembre de 2030 , con una mejora salarial y una cláusula de rescisión que le permita al club de Núñez exigir al menos 15 millones de dólares ante una eventual transferencia.

Sin embargo, en River no quieren quedar expuestos si finalmente llega una propuesta desde Europa. Por eso, Bono aparece como una de las principales alternativas para reforzar el puesto de cara a 2027. Los dirigentes habrían viajado a Arabia Saudita para transmitirle al guardavallas marroquí que es uno de los candidatos para ocupar el arco millonario.

Santiago Beltrán, de 22 años, despertó el interés de clubes europeos después de sus buenas actuaciones en el arco millonario.

El futbolista tiene 35 años y su vínculo con Al-Hilal se extiende hasta julio de 2028 . Pese a esa situación contractual, en Núñez confían en que su conocida simpatía por River pueda influir en una negociación y abrir la posibilidad de que adelante su salida del club saudí.

El deseo de Bono de jugar en el Monumental

El interés del Millonario también encuentra un antecedente en las propias declaraciones del arquero. En una entrevista con TyC Sports en 2023, Bono reconoció que jugar en River es uno de sus objetivos pendientes y dejó en claro que no quiere llegar únicamente por su identificación con la institución.

“Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla. No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría”, expresó.

Según medios partidarios, el primer acercamiento tuvo como objetivo conocer la predisposición del futbolista. Las gestiones formales podrían comenzar en enero de 2027. En ese escenario, River tampoco descarta que Bono llegue independientemente de lo que ocurra con Beltrán y que ambos compitan por la titularidad durante el primer semestre del año.

El arquero marroquí manifestó en 2023 que jugar en River es uno de sus sueños pendientes y que le gustaría llegar al club para rendir.

El interés también fue mencionado por el periodista marroquí Amine Birouk, de Radio Mars de Casablanca, quien aseguró que ya hubo contactos entre las instituciones y que el arquero estaría dispuesto a escuchar la propuesta.

“El equipo argentino ya ha hablado con el equipo saudí para conocer la disposición a negociar, sabiendo que Bounou está hablando con River. Quiere ir a Buenos Aires, ama a River”, afirmó.

De esta manera, River empieza a delinear un escenario para reforzar el arco en 2027. La posible salida de Beltrán, el contrato vigente de Bono y el deseo del marroquí de vestir la camiseta millonaria serán factores centrales para determinar si el interés puede transformarse en una negociación concreta.