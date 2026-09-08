River vs Boca: cuánto facturan por sus camisetas y cómo quedó el Superclásico de las marcas

Los dos gigantes del fútbol argentino concentran ingresos cercanos a los u$s28 millones anuales y multiplican varias veces lo que perciben sus principales competidores. El nuevo acuerdo con Visa modificó el orden por un margen mínimo.

En el superclásico del patrocinio de las camisetas River, con su nuevo acuerdo con una tarjeta de crédito, superó levemente a Boca.

El Superclásico ya no se juega solamente dentro de la cancha. River y Boca también protagonizan una disputa millonaria por el valor de sus camisetas y la capacidad de atraer grandes marcas. Hoy por hoy, los dos más grandes del fútbol argentino se encuentran prácticamente igualados en materia de ingresos por patrocinio, muy por encima de sus principales competidores locales. Aunque ahora el Millonario, con el acuerdo alcanzado días atrás con Visa supera levemente a su gran rival en el campo comercial.

Boca mantiene una facturación estimada de unos u$s27,5 millones anuales entre su sponsor técnico y los principales acuerdos comerciales vinculados con su indumentaria. River, por su parte, alcanza aproximadamente los u$s26 millones por esos mismos conceptos, aunque la incorporación de nuevos acuerdos comerciales eleva su recaudación total hasta una cifra cercana a los u$s28 millones.

En el caso de Boca, Adidas aporta unos u$s10 millones anuales fijos, además de regalías que pueden alcanzar los u$s5,5 millones hasta 2029. A ese contrato se suma Betsson, que desembolsa aproximadamente u$s7,5 millones anuales como patrocinador principal de la camiseta.

El club de la ribera también cuenta con otros acuerdos comerciales. DirecTV representa unos u$s2,5 millones, mientras que Cetrogar aporta alrededor de u$s2 millones. En conjunto, estos contratos ubican los ingresos comerciales de Boca en torno a los u$s27,5 millones anuales.

River presenta una estructura similar, aunque con algunos matices. Adidas también le garantiza unos u$s10 millones anuales, con regalías que pueden llegar hasta los u$s5,5 millones. Betano aporta aproximadamente u$s6 millones por temporada como principal patrocinador de la camiseta, mientras que DirecTV suma otros u$s2,5 millones y Assist Card alrededor de u$s1,8 millones.

Pero el dato que modificó la ecuación fue la llegada de Visa. River cerró un acuerdo por u$s10 millones hasta 2031, equivalente a unos u$s2 millones anuales, destinado principalmente a tecnología y hospitalidad. Como este convenio ocupa un espacio en la parte superior de la espalda de la camiseta, representa un ingreso adicional que permite al club elevar su facturación comercial total hasta aproximadamente u$s28 millones.

De esta manera, el Superclásico comercial presenta un empate técnico. Boca se mantiene alrededor de los u$s 27,5 millones anuales, mientras que River, al incorporar el acuerdo con Visa, llega a una cifra cercana a los u$s 28 millones.

River y Boca dominan con absoluta comodidad el mercado argentino de patrocinio deportivo y lograron construir una brecha cada vez mayor respecto de Independiente, Racing y San Lorenzo. X

Una brecha cada vez más grande con el resto

La distancia entre River y Boca y los otros grandes del fútbol argentino es considerable. Independiente, Racing y San Lorenzo se encuentran en una escala económica muy inferior cuando se analizan exclusivamente los ingresos provenientes de la indumentaria y los patrocinadores.

Racing aparece actualmente como el mejor posicionado de ese segundo grupo. La Academia logró incrementar de manera significativa sus ingresos comerciales a partir de su nuevo vínculo con Nike, que reemplazó a Kappa.

El contrato con la marca estadounidense le garantiza aproximadamente u$s4 millones anuales entre el patrocinio técnico, marketing y regalías. A esto se suman unos u$s 2 millones aportados por Betsson como sponsor principal, mientras que Cetrogar representa alrededor de u$s 800.000. Otros acuerdos, como el de Río Uruguay Seguros en las mangas y la incorporación de American Vial, completan la estructura comercial.

En total, Racing se ubica en una facturación estimada de entre u$s6 millones y u$s8 millones anuales por indumentaria y patrocinadores.

San Lorenzo se encuentra varios escalones más abajo. El club de Boedo atraviesa una etapa de reconstrucción de su cartera comercial y sus ingresos se estiman entre u$s 2,25 millones y u$s3 millones anuales.

Atomik, su sponsor técnico durante 2026, representa entre u$s1,5 millones y u$s2 millones por temporada, mientras que Casino Buenos Aires Online aporta unos u$s800.000 por un contrato de diez meses. A esto se suma el acuerdo con Electrodomésticos Perozzi para el pantalón, que incluye un pago de $326,7 millones y otros $12 millones en productos.

Independiente, por su parte, mantiene ingresos comerciales estimados en torno a los u$s2,5 millones y u$s3 millones anuales.

Puma extendió su vínculo con el club hasta 2031 y garantiza un piso cercano a los u$s2 millones anuales entre patrocinio básico y regalías. El Rojo también mantiene acuerdos con plataformas de apuestas y renovó el patrocinio de la espalda baja con IOL Inversiones por aproximadamente u$s300.000 durante 2026.

La diferencia queda expuesta al comparar las cifras: mientras River y Boca se mueven entre los u$s27,5 millones y u$s28 millones anuales, Racing, Independiente y San Lorenzo se encuentran muy por debajo de ese nivel. La brecha no responde únicamente al valor de las marcas, sino también a factores como la masa societaria, la audiencia televisiva, la exposición internacional y la capacidad de los clubes para negociar contratos de largo plazo.

Brasil juega en otra dimensión

El liderazgo comercial de River y Boca dentro de Argentina no significa que ambos estén en la cima de Sudamérica. La comparación con Brasil revela una diferencia de escala todavía considerable.

Los principales clubes del Brasileirão cuentan con mercados internos mucho más grandes y una capacidad de generación de ingresos comerciales que les permite cerrar contratos por cifras muy superiores.

Flamengo, Palmeiras y Corinthians aparecen entre los grandes referentes de la región. Los contratos de sus principales patrocinadores y sus acuerdos con las marcas de indumentaria pueden superar ampliamente los u$s35 millones anuales y, en algunos casos, acercarse o superar los u$s50 millones cuando se suman diferentes espacios comerciales.

Flamengo es uno de los ejemplos más claros. Sus principales acuerdos con Adidas y Pixbet, entre otros patrocinadores, lo colocan en una escala que supera ampliamente a River y Boca. Palmeiras también mantiene una estructura comercial de enorme magnitud, respaldada por sus acuerdos con Puma y sus socios comerciales.

Incluso clubes brasileños que no ocupan el primer escalón pueden alcanzar cifras comparables o superiores a las de los dos gigantes argentinos. San Pablo, Atlético Mineiro e Internacional se mueven en un mercado donde los contratos de patrocinio tienen un valor considerablemente mayor.

River y Boca, iguales en Argentina; lejos de Brasil

El escenario deja una conclusión clara. River y Boca dominan con absoluta comodidad el mercado argentino de patrocinio deportivo y lograron construir una brecha cada vez mayor respecto de Independiente, Racing y San Lorenzo.

El Superclásico comercial, además, atraviesa un momento de máxima paridad. Boca mantiene una cartera de sponsors cercana a los US$ 27,5 millones anuales, mientras River, con la incorporación del acuerdo con Visa, alcanza aproximadamente los US$ 28 millones.

La pelea entre ambos no solo refleja el peso de sus marcas, sino también la creciente importancia de los ingresos comerciales para sostener presupuestos, reforzar planteles e invertir en infraestructura.

Sin embargo, cuando la comparación deja de ser doméstica y pasa al plano continental, la historia cambia. Brasil continúa jugando en otra escala económica y sus principales clubes cuentan con contratos comerciales que duplican, y en algunos casos incluso más que duplican, los ingresos que hoy consiguen River y Boca.

El Superclásico argentino, por ahora, está técnicamente empatado. Pero en la batalla económica de Sudamérica, los gigantes brasileños todavía corren con ventaja.