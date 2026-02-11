¡Samba en los pies, Mega Millions en las manos: u$s385 millones este viernes! + Seguir en









¡Aprovechá la chance de ganar en la Mega Millions con samba en los pies y el ticket en la mano!

¡El Carnaval está llegando y, con él, la oportunidad de transformar tu vida! Con la Mega Millions ofreciéndote un premio de u$s385 millones (más de 541 mil millones de pesos), podés asegurarte la fiesta de tu vida y, además, unirte a la diversión con la posibilidad de ganar una fortuna.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Imaginá la escena: el ritmo contagioso del samba llena las calles, la energía del Carnaval se siente en el aire... Y en medio de esta fiesta vibrante, tenés la oportunidad de dar un gran paso hacia la vida de tus sueños, jugando en la Mega Millions directamente desde la comodidad de tu hogar. ¡Sí, lo leíste bien! Con TheLotter, una plataforma online segura y confiable, podés participar de la Mega Millions sin salir de Argentina. Elegí tus números de la suerte mientras disfrutás de la fiesta y, quién sabe, ¡el próximo Carnaval estarás celebrando no solo la festividad, sino también tu nueva vida millonaria! No pierdas tiempo.

¡Participá de la fiesta de Mega Millions este viernes 13 de febrero, con US$385 millones y bailá hasta llegar a la vida de tus sueños!

¿Por qué jugar a la Mega Millions? La emoción comienza con la magnitud de los premios. Mientras que las loterías nacionales ofrecen premios interesantes, no se comparan con los gigantescos premios en dólares que tiene la Mega Millions. ¡Estamos hablando de cifras que ya superaron los miles de millones de dólares!

¿Cómo jugar a la Mega Millions online a través de TheLotter? Para unirte a la fiesta, solo tenés que acceder a la página de Mega Millions en TheLotter, elegir tus cinco números principales y un número adicional, crear una cuenta y confirmar tu participación. Luego de la confirmación, la filial local de TheLotter en Estados Unidos comprará el boleto oficial de Mega Millions a tu nombre y te enviará una copia digitalizada directamente a tu cuenta. Con más de 20 años de experiencia, TheLotter garantiza una política de reembolso si la experiencia no se ajusta a tus expectativas. Y si surge cualquier duda, el servicio de Atención al Cliente en español está disponible las 24 horas del día, garantizando soporte completo para todos los participantes.

¿Cómo puedo cobrar mis premios de la Mega Millions? La mejor parte: si la suerte está de tu lado y ganás un premio, el proceso para cobrarlo es sencillo y seguro. Para premios pequeños, el dinero se deposita directamente en tu cuenta personal. Para premios grandes, TheLotter organiza todo para que puedas retirar tu premio personalmente en Estados Unidos. Y tranquilo, ¡TheLotter no cobra ninguna comisión! El premio es 100% tuyo. ¿Es legal jugar a la Mega Millions desde Argentina? ¡Sí! Es completamente legal participar en la Mega Millions desde Argentina. Las leyes de EE. UU. no imponen restricciones para que los extranjeros ganen premios en las loterías. A lo largo de casi 20 años, TheLotter ha pagado más de US$ 130 millones a más de 9 millones de boletos ganadores de todo el mundo. ¡Jugá fácil, ganá grande: $541 mil millones te esperan en Mega Millions! ¡Esta oportunidad es real y está más cerca de lo que pensás! No dejes pasar esta chance de transformar tu vida mientras disfrutás del Carnaval. Con TheLotter a tu lado, ¡el camino a la fortuna nunca fue tan fácil!