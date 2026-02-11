Créditos en dólares: ¿qué requisito legal debería cumplir Luis Caputo antes de avanzar con cualquier plan?

En enero los préstamos en dólares tocaron un nuevo récord histórico, impulsado por los créditos comerciales. En ese marco, comenzó a circular una presunta intención de erradicar las trabas vigentes para otorgar financiamiento en moneda dura.

Caputo y Bausili deben sortear un requisito legal si es que desean extender el financiamiento en dólares a toda la población.

En medio de un boom de préstamos en dólares para empresas, en los últimos días comenzó a circular un presunto plan del ministerio de Economía para permitir el financiamiento en moneda dura a todas las personas , incluso aquellas que no generan flujo de divisas en sus actividades cotidianas. Desde el Palacio de Hacienda por el momento no confirman esta intención, mientras que desde el Banco Central (BCRA) aclaran que, antes de cualquier cambio regulatorio que pueda tomar la autoridad monetaria, debe sortearse un requisito legal clave.

"La restricción para prestar los dólares depositados en el sistema por los ahorristas se hizo a través de un Decreto del Poder Ejecutivo (PE) en 2002 . Antes de cualquier decisión que pueda toma el BCRA, el PE debería revocar ese decreto o modificarlo ", aclararon desde la entidad que conduce Santiago Bausili.

La declaración hace referencia al artículo 23 del Decreto 905/2002, sustituido por el artículo 63 de la Ley 26.546. El mismo establece el permiso a "la constitución de depósitos en moneda extranjera en cuentas a la vista y depósitos a plazo, siempre que se destinen exclusivamente a la financiación a prestatarios que tengan ingresos habituales provenientes directa o indirectamente de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas ".

Según datos del propio BCRA, en enero el stock de préstamos en dólares creció 7,7% mensual (+u$s1.301 millones) y tocó un máximo histórico de u$s19.774 millones, impulsado por los créditos comerciales . La liquidación de parte de ese financiamiento (en buena parte proveniente de la colocación de Obligaciones Negociables) en el Mercado Libre de Cambios (MLC) es uno de los factores que posibilitó una compra de casi u$s1.700 millones desde que comenzó 2026.

En este contexto, hace unos días Bloomberg afirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo , tiene intenciones de eliminar las normas que hoy impiden a los bancos ofrecer créditos en dólares a personas y empresas que no generan ingresos en esa moneda.

Vale recordar que el pasado 20 de febrero de 2025 el BCRA habilitó la posibilidad de tomar crédito en dólares no sólo los exportadores, sino también a otros agentes de la economía, siempre y cuando los bancos consigan financiamiento proveniente de Obligaciones Negociables (ON) o líneas de créditos del exterior.

Con la mayor estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas como respaldo, Caputo buscaría inyectar en el sistema financiero los "dólares del colchón" (estimado por el Gobierno entre u$s170.000 millones y u$s200.000 millones) y aprovechar el récord de depósitos para darle una mayor profundidad al financiamiento en moneda estadounidense. Según su visión, esto permitiría reactivar sectores como el inmobiliario y el hipotecario.

Teniendo en cuenta que los plazos fijos en dólares ofrecen hasta un 5% de Tasa Nominal Anual (TNA), esto habilitaría créditos a tasas competitivas de entre 5% y 7% anual para prendarios e hipotecarios.

Posturas contrapuestas en los bancos

Al respecto, desde los bancos hay posturas contrapuestas. Por un lado, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) -que agrupa a entidades privadas de capital nacional- afirman que es necesario que los bancos puedan otorgar préstamos en dólares, siendo las propias entidades financieras las responsables de la gestión del riesgo crediticio y de evaluar, en cada caso, si una empresa o persona es o no sujeto de crédito para este tipo de financiamiento.

Por el contrario, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que representa principalmente a entidades de capital extranjero, es más escéptica respecto de la conveniencia de conceder préstamos en dólares a quienes no generan ingresos en esa moneda.