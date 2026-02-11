Tensión en Santa Fe: agredieron y escupieron al jefe de la policía durante la protesta en Rosario

Luis Maldonado se acercó a dialogar con los agentes. Luego de garantizar el levantamiento de las sanciones, pidió que vuelvan a patrullar las calles, pero los efectivos

El jefe de la Policía de Santa Fe se presentó en la protesta para intentar apaciguar el reclamo.

Luego del que la gobernación de Santa Fe anunciara un aumento salarial para policías , el jefe de los efectivos de Santa Fe, Luis Maldonado, se hizo presente en Rosario para intentar apaciguar la protesta que los agentes del cuerpo provincial llevan adelante en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo. Tras un breve diálogo, fue agredido por los propios uniformados y sus familiares. Los agentes exigen un básico de $1.900.000 y una propuesta formal por escrito.

En medio de la tensión que atraviesa a la provincia por la huelga policial en reclamo de mejores condiciones laborales, Maldonado fue increpado y escupido en la cara mientras intentaba conversar con los policías que se encuentran frente a la jefatura.

El jefe policial no fue bien recibido por los manifestantes, pese a prometer “levantar las disponibilidades” y garantizar que no llevarán adelante nuevas sanciones administrativas.

El momento del cruce entre el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, y los uniformados.

" Las 13 disponibilidades que se habrían planteado durante las últimas horas se van a ir levantando ahora ", dijo ante los uniformados que se movilizan para exigir mejoras sustanciales en el salario.

Maldonado también reclamó a los agentes que se pongan a disposición del servicio y vuelvan a patrullar las calles. Sin embargo, el pedido no fue bien recibido, dado que aún no se brindaron respuestas concretas sobre el reclamo de fondo.

Los familiares y agentes increparon al jefe policial y recibió escupitajos en el rostro. La tensa situación lo obligó a ingresar a la sede.

Cococcioni Olivares Los ministros Pablo Cococcioni y Pablo Olivares anunciaron medidas para las fuerzas de seguridad.

Santa Fe anunció aumentos salariales y cambio de regímenes para policías y penitenciarios para frenar el conflicto

Más temprano, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó en una conferencia de prensa que se levantan las sanciones a los efectivos pasados a disponibilidad por las manifestaciones que derivaron en incidentes.

El gobierno santafesino, por su parte, instó a los policías en protesta a retomar sus funciones y prometió que el sueldo de los agentes en la jerarquía más baja y sin antigüedad va a acercarse a la canasta básica, dato que será publicado hoy por el Indec.

A pesar de los anuncios, el conflicto sigue y escala la tensión frente a la Jefatura de la Policía de esta ciudad, con más agentes sumándose al reclamo. Sin una definición concreta de parte de la gobernación de Maximiliano Pullaro, los agentes continuarán adelante con la protesta.