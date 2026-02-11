ADRs y bonos retroceden, mientras el riesgo país se sostiene sobre los 500 puntos básicos + Seguir en









El mercado aguarda a lo que pueda suceder en el Congreso Nacional alrededor de la reforma laboral.

Los papeles argentinos caen en la bolsa local. Vecteezy

Los ADRs retroceden en Nueva York y los bonos en dólares caen a nivel local, en una jornada donde a mirada estará expectante a lo que pueda suceder en el Congreso Nacional con la reforma laboral. En ese contexto, el riesgo país se sostiene por encima de los 500 puntos básicos.

Los títulos en dólares anotan mayoría de bajas, encabezados por el Global 2046, que cae un 1,1%. En el otro extremo, el Global 2038 gana 0,3%. Así, el riesgo país se mantiene estable en los 507 puntos básicos. De acuerdo a fuentes del mercado, la estabilidad de los títulos responden a que las compras de reservas por parte del Banco Central (BCRA) están siedno bien recibidas por parte de los operadores.

El Gobierno nacional presentó la versión final de la reforma laboral que se tratará este miércoles en el Senado de la Nación. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bulllrich, realizó una conferencia de prensa y detalló que la versión final tiene 28 modificaciones consensuadas respecto del dictamen de mayoría.

El más importante es la eliminación del artículo 190, que planteaba una rebaja en Ganancias a grandes empresas de 30% a 27%. Además, se elimina el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales, y se mantendrán por dos años los aportes solidarios a sindicatos y organizaciones patronales, con topes del 2% y 0,5%, respectivamente.

Por otra parte, el martes, el IPC nacional de enero se situó en el 2,9% mensual, por encima de las expectativas del mercado (el BCRA-REM esperaba un 2,4%). Los productos estacionales subieron un 5,7% y los precios regulados aumentaron un 2,4%. Los tres subcomponentes de mayor inflación fueron alimentos y bebidas (4,7%) y restaurantes y hoteles (4,1%) y comunicaciones (3,6%).

ADRs y S&P Merval Los ADRs anotan mayoría de bajas en Wall Street, liderados por Telecom Argentina, que se desploma un 9,2%. A esta le siguen Edenor con una contracción del 2,9% y Grupo Supervielle, con una del 2%. A nivel local, el S&P Merval pierde 1,6% hasta los 3.010.969,670 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 1,2% a los 2.045,51 puntos. Las acciones locales cotizan con caídas generalizadas lideradas por Telecom Argentina (-10,3%). A contramano, Transener trepa 1,4% y se ubica a la cabeza de las subas.