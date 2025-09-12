Sidersa financiará parte de su nueva planta de acero con un crédito del ICBC por u$s100 millones

El Proyecto Sidersa+ prevé la construcción de una acería de última generación en San Nicolás, que demandará una inversión total de u$s300 millones.

Vista de la planta actual de Sidersa. La nueva permitirá procesar la chatarra en apenas dos horas.

Sidersa , la acería de capitales nacionales propiedad de la familia Spoto , alcanzó un acuerdo con el banco ICBC Argentina para acceder a un préstamo de u$s100 millones cuyo destino será avanzar con el financiamiento del proyecto siderúrgico que la empresa anunció el pasado 31 de julio en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La compañía puso en marcha en agosto último el Proyecto Sidersa+ , la construcción de una planta siderúrgica de última generación en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Provincia de Buenos Aires), que demandará una inversión total de 300 millones de dólares .

De este total, u$s100 millones estarán destinados a financiar la tecnología importada de Italia mientras que los restantes u$s200 millones se destinarán a producción nacional, permitirá abastecer al mercado con insumos, como el hierro de construcción, indispensables para la producción nacional y la generación de exportaciones.

Esta iniciativa recibió el pasado martes 22 de julio, a través de la Resolución 1028/2005 del Ministerio de Economía de la Nación, la aprobación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que representa la primera presentación netamente industrial que se incorpora al citado régimen.

Por su impacto económico, sus características tecnológicas únicas y la relevancia de las inversiones requeridas, es considerado tanto en el sector privado como en el público un proyecto estratégico para el país.

La planta proyectada permitirá abastecer al mercado con insumos, como el acero de construcción y el alambrón (360.000 toneladas anuales) que son claves para la industria nacional y el apoyo local a las cadenas de producción.

A diferencia de las acerías tradicionales que demoran hasta 24 horas en sus procesos productivos, la nueva planta de Sidersa permitirá transformar chatarra en hierro de construcción en apenas 2 horas.

Esta es la primera vez en más de 63 años en que se construirá desde cero una siderurgia integrada en la Argentina.

La línea de financiamiento externo concretada a través del ICBC cumple con los requisitos del RIGI que exigen el ingreso de fondos para fondear la importación de bienes de capitales e insumos provenientes del exterior.

En este caso, el crédito será utilizado específicamente para la compra de maquinaria italiana de última generación, conocida por su eficiencia y bajo impacto ambiental.

Si bien, en un principio Sidersa había trabajado junto a BID Invest, el brazo privado del Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y al IFC (International Finance Corporation, miembro del Grupo Mundial) con el objetivo de avanzar con el financiamiento del proyecto siderúrgico y se habían logrado acuerdos trascendentales con las aprobaciones técnicas de los créditos en ambos comités, finalmente se debió desistir de ese camino porque los tiempos de ejecución de las partes no coincidían para poder concretar el financiamiento en los tiempos previstos.

De todos modos, la empresa aclaró que quedó establecida una excelente relación con ambas instituciones y está abierta la puerta para poder trabajar en conjunto en futuros proyectos.

El proyecto prevé incorporar tecnología de última generación que, por sus características, se convertirá en una planta única en América Latina por sus altísimos estándares de calidad y eficiencia, y la más sustentable del mundo por su tecnología de cuidado ambiental (reciclado de chatarra, integración de producción y ahorro de energía).

“Esto permitirá además recuperar inversiones en el corazón siderúrgico de nuestro país donde se podrá trabajar con la comunidad local para reactivar carreras universitarias y terciarias relacionadas con el sector”, explicó Hernán Spoto, CEO de Sidersa.

“Así, se podrá capacitar a los jóvenes de hoy con la tecnología del mañana. Por su impacto económico, sus características tecnológicas únicas y la relevancia de las inversiones requeridas, este proyecto se convierte en una iniciativa estratégica para nuestro país”, completó.

Por su parte, desde ICBC Argentina expresaron que la entidad de capitales chinos “renueva su compromiso con el desarrollo productivo del país y su respaldo al crecimiento sostenible de la industria nacional, financiando la expansión y modernización de las operaciones de Sidersa, uno de los principales motores de la economía argentina”.