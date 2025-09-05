Gobierno aprobó proyectos RIGI por u$s13.067 millones de un total presentados por u$s33.876 millones

El Gobierno aprobó 7 adhesiones al RIGI y rechazó un proyecto. Mantiene otros 12 en evaluación por u$s21.281 millones. Preparan al menos 7 iniciativas más para presentar.

Según pudo averiguar Energy Report, al menos siete proyectos pedirán la soclitud de adhesión al RIGI, y sumarán 26 en total los presentados.

El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de proyectos energéticos y mineros por u$s13.067 millones, de los presentados por un total de u$s33.876 millones. Esta cifra fue revelada oficialmente por el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos , en su última exposición ante el Congreso , y actualizada por este medio. El monto implica que a un año del lanzamiento se aprobaron 35% de las iniciativas: siete recibieron el visto bueno, una fue rechazada y otras 12 siguen en evaluación.

En los sectores de energía y minería aseguran que si bien el RIGI continúa consolidándose como una herramienta para atraer capitales estratégicos a la Argentina , se estima que el Poder Ejecutivo deberá prorrogar por un año más la vigencia del régimen que vence el 31 de julio de 2026 , para dar tratamiento a los proyectos en evaluación. Fuentes del sector confiaron a Energy Report que al menos otros siete proyectos están elaborando sus propuestas para llevar al Palacio de Hacienda.

Según respondió Francos con información del Ministerio de Economía , todos los proyectos aprobados cuentan con declaración jurada que garantiza un grado de participación de proveedores locales superior al 20% , tal como lo establece el Artículo 176 inciso l) de la Ley 27.742. Sin embargo, algunas reglamentaciones provinciales del RIGI elevaron ese porcentaje de compre local hasta 80%.

Se estima que los proyectos aprobados generarán aproximadamente 1.000 empleos directos , con un efecto multiplicador sobre la industria y los proveedores locales. "Esto asegura que las inversiones no solo impacten en la economía en términos financieros, sino también en la generación de empleo y desarrollo industrial local", respondió el funcionario en el Informe de Gestión N° 144 , al que accedió este medio.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en julio de 2024 mediante la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) y reglamentado posteriormente mediante el Decreto N° 749 en agosto de 2024, constituye uno de los pilares del plan económico del gobierno de Javier Milei. El régimen tiene vigencia por dos años (hasta 2026) prorrogable a uno más, hasta julio del 2027.

El RIGI establece un paquete articulado de beneficios fiscales, aduaneros y legales por 30 años, destinado a proyectos de inversión nacionales o extranjeros superiores a u$s200 millones en diferentes sectores productivos como infraestructura, minería, foresto-industria, turismo, tecnología, siderurgia, energía e hidrocarburos.

El RIGI también contempla como inversión mínima u$s300 millones para proyectos de transporte y almacenamiento de petróleo y/o gas, u$s600 millones para explotación y producción de gas y/o petróleo, destinado a la exportación y u$s600 millones para explotación y producción de gas y/o petróleo offshore.

El RIGI ofrece un amplio paquete de incentivos que incluye exenciones o tratamientos diferenciales en el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA), facilidades en derechos de importación y exportación, tasa estadística y acceso preferencial al mercado de divisas.

Guillermo Francos Jefatura de Gabinete

RIGI: actualización de los proyectos aprobados

Hasta ahora, el Gobierno aprobó siete proyectos de gran envergadura, que abarcan sectores como hidrocarburos, minería, energías renovables y siderurgia. Si bien Francos dio cifras oficiales, no estaban actualizadas a septiembre del 2025, luego de una ampliación de la inversión de uno de los proyectos, el de Southern Energy.

Desde Southern Energy comunicaron que estiman una inversión superior a los u$s3.200 millones durante la primera fase, la cual comenzó en 2024 está previsto que finalice en 2031. Para la segunda etapa que irá desde 2032 al 2035, el monto será de más de u$s2.800 millones. En conjunto, la inversión de ambas etapas será de u$s6.878 millones. Con este número, los siete proyectos aprobados suman u$s13.067 millones.

RIGI listado proyectos 1

Los proyectos RIGI aprobados son:

Francos despejó algunas dudas

Cada proyecto está sujeto al control y verificación del Vinculo de Participación de Proveedores Locales (VPU), responsabilidad que recae en la autoridad de cada área primaria según su sector.

Francos aclaró también que en el Presupuesto de Recursos Tributarios "no se contempla ingresos provenientes de las actividades económicas generadas en el marco de los proyectos amparados por el RIGI, con lo cual no hay afectación alguna al equilibrio fiscal planteado en el programa económico y, por ende, tampoco puede referirse a costo fiscal".

Milei empresarios RIGI

Por último, el jefe de gabinete afirmó que la información relativa al RIGI "prevé el acceso de información pública que garantiza la transparencia del sistema", aunque hay opiniones en contrario, por la falta de difusión de las actas y resoluciones del Comité evaluador.

Proyectos en evaluación y rechazados

Actualmente, 12 proyectos continúan en evaluación, con inversiones comprometidas que suman u$s21.281 millones. Por el momento, no hay resoluciones ministeriales de proyectos rechazados; sí existe al menos un proyecto con recomendación de rechazo por incumplimiento de exigencias normativas del Comité RIGI.

Los proyectos RIGI en evaluación son:

Sal de Oro POSCO (ARGENTINA S.A.U.) presentado el 30/10/2024 (u$s633 millones) Gualcamayo (MINAS ARGENTINAS S.A.) presentado el 8/11/2024 (u$s665 millones) Los Azules (Andes Corporacion Minera S.A.) presentado el 11/2/2025 (u$s2.672 millones) Terminal Multipropósito Timbúes (TERMINAL TIMBÚES S.A.) presentado el 10/4/2025 (u$s290 millones) Sal de Vida Galaxy Lithium (Sal de Vida S.A.) presentado el 11/4/2025 (u$s818 millones) Parque Eólico La Rinconada (VIENTOS LA RINCONADA S.A.U.-(Tenaris-Siderca)) presentado el 28/5/2025 (u$s206 millones) Midstream RDA (SUCURSAL DEDICADA MIDSTREAM RDA - Pampa Energía)) presentado el 1/7/2025 (u$s295 millones) Veladero (Minera Andina del Sol S.R.L. Suc Ded 1 (MASSD1)) presentado el 4/8/2025 (u$s380 millones) Arenas de Cercanías (Minera del Mojotoro S.A., Frontera S.A., AFAO SGP S.A., Minera Orosmayo S.A., Wellknows S.A.S. (UT)) presentado el 5/8/2025 (u$s232 millones) Planta Tratamiento Los Toldos (Tecpetrol S.A. – Gas y Petróleo del Neuquén S.A. - UT) presentado el 6/8/2025 (u$s1.006 millones) El Pachón (Glencore Pachón S.A.) presentado el 18/8/2025 (u$s9.533 millones) Mineria Agua Rica (Mineria Agua Rica LLC Sucursal Argentina) presentado el 18/8/2025 (u$s3.806 millones)

El único proyecto que ha sido rechazado por el Comité evaluador sin brindar especificaciones técnicas es el proyecto de litio ubicado en Salta denominado “Mariana”, presentado por la empresa china Ganfeng, quien había comprometido u$s273 millones.

Según explicó el ministro Luis Caputo en un mensaje en la red social X, el RIGI de Ganfeng no fue admitido porque “había arrancado en 2022 y fue inaugurado a principios de este año, casi al mismo tiempo que presentó su solicitud de ingreso”.

En su respuestas al Congreso, Guillermo Francos sostuvo: "A la fecha, no se cuenta con resolución ministerial de proyecto rechazado, pero si un proyecto cuenta con recomendación de rechazo por parte del comité RIGI en base al no cumplimiento de exigencias normativas".

Frente a este revés, la minera china Ganfeng Lithium-una de las más grandes del mundo- anunció que volverá a presentar una solicitud al RIGI con la unificación de tres proyectos de salmuera de litio en la Puna salteña, por una inversión total estimada en u$s2.000 millones.

RIGI listado proyectos 2

Cuáles son los RIGI que faltan presentar

Según pudo averiguar este medio, al menos siete proyectos están ultimando detalles para pedir la soclitud de adhesión al régimen. Tres son iniciativas mineras (oro, cobre, plata) en San Juan (Vicuña Corp., Aldebarán, Casposo-Hualilán), otro es un proyecto de plata en Catamarca-Salta (Diablillos, de AbraSilver), uno es un proyecto de litio en Catamarca (Lake Resources), otro es una planta de producción de biocombustibles en Santa Fe (Santa Fe Bio, de YPF y ESSENTIAL ENERGY) y un centro de esquí de alta montaña en Mendoza, el primero de turismo, pero que no está decidido todavía.

También están en planificación y desarrollo más iniciativas de energías renovables (parques solar, eólicos), los de GNL de YPF con Shell y Eni, más proyectos de litio en la Puna, plantas de hidrógeno que esperan por un régimen especial, terminales portuarias y aeroportuarias y nuevas obras de midstream de hidrocarburos. También aguardan por definiciones para presentar sus RIGI ambiciosos proyectos de tendidos eléctricos de alta tensión en el Norte y Sur del país.