El dólar blue registró su mayor suba semanal en dos meses, pero terminó debajo del oficial y los financieros







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $60 en la semana. Depositphotos

El dólar blue registró su mayor suba semanal en dos meses, tras el adverso resultado electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario luego de octubre. Aun así, la cotización terminó debajo del oficial y de los financieros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este viernes 12 de septiembre el informal subió $15, hasta los $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Respecto del viernes pasado el precio creció $60 (+4,4%), el ajuste más elevado desde comienzos de julio.

No obstante, dado que el resto de los tipos de cambio tuvieron una escalada más intensa, el blue se mantuvo como el más barato del mercado en todas las ruedas de la semana.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 12 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $21 (+1,5%), hasta los $1.453.

Valor del MEP hoy, viernes 12 de septiembre El dólar MEP opera a $1.463,66 y la brecha contra el mayorista es de 0,7%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 12 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.472,60, por lo cual la brecha es de 1,4%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 12 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 12 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.455,12, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 12 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.988, según Binance.