Comenzó su imperio desde la universidad y se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo: quién es Ken Griffin







Con mucha ambición desde joven, este hombre logró generar miles de millones desde la universidad y creó un imperio financiero.

Sin haber terminado la universidad, había mostrado la ambición necesaria para generar miles de millones de dólares.

El mercado financiero seduce con la promesa de ganar millones, pero exige audacia y precisión. Los fondos de inversión, con estrategias arriesgadas, pueden forjar fortunas para quienes dominan los números. Un paso en falso cuesta caro, aunque el éxito puede cambiar el rumbo de una vida para siempre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ken Griffin, un joven de Florida que soñaba en grande, lo logró. Desde sus días en Harvard, fundó Citadel y escaló hasta ser uno de los hombres más ricos del mundo, liderando un coloso que redefinió los mercados globales.

Ken griffin Griffin demostró tener ambición desde muy joven y logró generar millones de dólares.

La historia de Ken Griffin y cómo consiguió su fortuna Ken Griffin nació en 1968 en Florida y mostró inclinación por los números desde joven. A los 15 años, en Boca Raton, arreglaba radios y vendía software por correo. En la secundaria, presidió el club de matemáticas y abrió una cuenta en un bróker online. Sus primeros pasos en inversiones lo prepararon para Harvard, donde estudió Economía y profundizó en estrategias de mercado.

En 1987, desde su dormitorio en Harvard, instaló una antena parabólica para rastrear cotizaciones en tiempo real. Durante el crash del “Lunes Negro”, apostó contra el mercado y ganó 80 mil dólares. Ese movimiento, a los 19 años, atrajo la atención de inversores y marcó su entrada al mundo profesional de las finanzas.

Al graduarse en 1989, rechazó ofertas de Wall Street. Con un millón de dólares de Frank Meyer, fundó Citadel en Chicago en 1990. Empezó gestionando 4.6 millones con seis empleados, centrado en arbitraje convertible y futuros. En los años 90, las estrategias cuantitativas impulsaron el crecimiento a 2 mil millones en activos. En 2008, lanzó Citadel Securities, que en 2025 procesa 570 mil millones de dólares diarios, manejando el 35% de las órdenes minoristas en EE.UU., superando a la Bolsa de Nueva York. En 2021, esa empresa y Point72 invirtieron 2.75 mil millones en Melvin Capital para cubrir pérdidas causadas por un aumento explosivo en la acción de GameStop, impulsado por inversores minoristas que compraron masivamente y obligaron a vendedores en corto a recomprar acciones, elevando el precio aún más. Miles de millones: el patrimonio de Ken Griffin La revista Forbes calcula el patrimonio de Ken Griffin en 42.2 mil millones de dólares en septiembre de 2025, entre los 50 más ricos del mundo. Citadel, con 68 mil millones en activos y 83 mil millones en ganancias netas desde 1990, forma la base, con Griffin como dueño del 85%. Sus estrategias en mercados volátiles maximizan retornos anuales. También posee mansiones en Miami, Palm Beach, Nueva York y Londres, más un jet Bombardier Global 6000. En 2025, compró ediciones raras de la Proclamación de Emancipación por millones y las prestó para exhibición pública. Además, ha donado a Harvard una cantidad inmensa de dinero, entre otros actos de filantropía que ha hecho.

Temas Millones