Todos nos preguntamos cómo hacer para que la plata rinda más

A la hora de pensar qué hacer con nuestro dinero, la inversión aparece como la mejor herramienta para construir tu futuro. El rol de los asesores para gestionar el riesgo.

En un contexto económico desafiante, el ahorro y la inversión dividen aguas. De un lado están aquellos que, a la hora de analizar qué hacer con el dinero, optan por resguardar sus ingresos. Otros, en cambio, prefieren dar un paso más y hacer que su plata trabaje por ellos. Los tips de los expertos en inversiones de ICBC .

Quienes priorizan ahorrar persiguen como objetivo proteger su dinero. Sin embargo, el ahorro permite conservar lo que ya tenes, pero por si solo no alcanza. Con el tiempo, lo guardado pierde valor por efecto de la inflación.

Invertir es dar un paso más. Significa multiplicar tu futuro generando rendimientos que se suman y te ayudan a cumplir objetivos.

Los expertos en inversiones de ICBC mencionan que , la diferencia sustancial está en que la inversión debe pensarse de manera planificada y con asesoramiento profesional . De esta forma, el inversor ganará en tranquilidad y seguridad, dos aspectos clave en el proceso.

Al invertir, muchos solo pensamos en la ganancia, pero la verdadera pregunta es: ¿qué riesgo estamos dispuestos a asumir? Ahí entra en juego el valor de un asesor experto. Su tarea principal no es solo buscar rendimiento, sino gestionar riesgos .

Quienes deciden invertir, persiguen un objetivo claro: todos quieren ganar más. Sin embargo, el riesgo tiene un límite y es el punto hasta donde se toleran pérdidas o volatilidad.

¿Por qué es importante asesorarse? ICBC

En ese contexto, un buen asesor comienza preguntando al futuro inversor cuáles son sus objetivos, cuánto tiempo podrá dejar el dinero y qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir. A partir de esas respuestas diseña una estrategia personalizada y sólida, que protege su capital y evita errores por decisiones apresuradas.

La premisa del ICBC y de sus expertos en inversiones es clara: “La ganancia más inteligente es la que llega sin sobresaltos.”