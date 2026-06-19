Un malbec de Rutini Wines logra un nuevo "Best in Show" y es el único vino argentino entre los 50 mejores del mundo

La prestigiosa revista británica Decanter distinguió por segundo año consecutivo a Rutini Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023, vino de origen que además ingresó a la elite mundial. La bodega mendocina consolida una trayectoria marcada por la búsqueda permanente de excelencia.

Rutini Wines volvió a ubicarse en la cima de la vitivinicultura mundial. La bodega fue distinguida por segundo año consecutivo con el premio Best in Show en los Decanter World Wine Awards 2026 , el máximo reconocimiento que entrega el prestigioso certamen internacional. En esta edición, el galardón fue para Rutini Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023 , que obtuvo además 97 puntos y se convirtió en el único vino argentino seleccionado entre los 50 mejores del mundo.

El logro trasciende el reconocimiento a una etiqueta en particular. Para Rutini Wines representa la obtención de un segundo Best in Show , una distinción que ratifica la consistencia de un proyecto enológico construido durante más de un siglo sobre la búsqueda permanente de excelencia, la innovación y el profundo conocimiento de los terroirs argentinos.

Considerados entre los premios más influyentes de la industria vitivinícola, los Decanter World Wine Awards reúnen cada año a Masters of Wine, sommeliers y especialistas internacionales que evalúan miles de etiquetas provenientes de las principales regiones productoras del planeta. Alcanzar la categoría Best in Show significa integrar un grupo muy reducido de vinos que representan la máxima expresión de calidad dentro del concurso.

bodega rutini wines valle de uco La bodega de Rutini Wines en Valle de Uco, Mendoza. Rutini Wines.

El jurado destacó la capacidad del Rutini Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023 para expresar con fidelidad el carácter del terroir. Los expertos resaltaron "la naturaleza salvaje de Gualtallary", su frescura y equilibrio, junto con intensos aromas de grosella negra y mora, complementados por notas florales y de cacao tras la aireación. En boca sobresalen su perfil mineral, la concentración sin exceso de peso, una marcada expresión de fruta de montaña, taninos finos y una acidez precisa que aportan estructura y elegancia, sin que la crianza en roble opaque la identidad del vino.

Para Juan Pablo Murgia, enólogo de Rutini Wines, la distinción refleja un trabajo sostenido a lo largo del tiempo más que el resultado de una sola cosecha. “Recibir nuevamente un Best in Show es una enorme satisfacción porque valida una forma de trabajo que llevamos adelante desde hace muchos años. Este reconocimiento no es el resultado de una sola cosecha, sino de una trayectoria construida con consistencia, convicción y una búsqueda permanente de excelencia. Que un Malbec de Gualtallary vuelva a ubicarse entre los mejores vinos del mundo confirma el gran presente de este terroir y el legado que Rutini Wines sigue proyectando hacia el futuro”, señaló.

El vino premiado nace en Gualtallary, en el Valle de Uco (Mendoza), uno de los terroirs más prestigiosos y estudiados del país. Sus viñedos de altura, los suelos calcáreos y las condiciones climáticas únicas lo han convertido en un emblema de los vinos de montaña y en una de las regiones con mayor reconocimiento internacional por su capacidad para producir etiquetas de clase mundial.

rutini wines valle de uco El distinguido vino de Rutini Wines nace en Gualtallary, en el Valle de Uco. Rutini Wines.

Más allá de la medalla, el resultado reafirma los pilares que identifican a Rutini Wines: trayectoria, consistencia, excelencia y legado. Con 141 años de historia, la bodega se consolidó como una de las grandes referencias de la vitivinicultura argentina, combinando tradición e innovación para interpretar algunos de los mejores terroirs del país.

La destacada participación en los Decanter World Wine Awards 2026 también incluyó otras altas calificaciones. Apartado Gran Malbec 2023 y Rutini Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc 2023 recibieron 96 puntos, mientras que Apartado Gran Merlot 2023 alcanzó 95 puntos, confirmando la solidez y diversidad de su portfolio.

En un escenario cada vez más competitivo para los vinos de alta gama, este nuevo reconocimiento fortalece el posicionamiento internacional de Rutini Wines y, al mismo tiempo, vuelve a poner al Malbec argentino entre las grandes variedades del mundo. Porque si alcanzar la excelencia es un mérito, sostenerla en el tiempo es lo que distingue a las bodegas que dejan huella.