Explotó una caldera en el subsuelo de un edificio en Recoleta: 11 personas fueron atendidas

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) movilizó 10 móviles para atender la emergencia. Todos los pacientes fueron asistidos en el lugar y ninguno requirió traslado a un centro hospitalario.

Explotó una caldera en el subsuelo de un edificio en Recoleta.

La explosión de una caldera de un edificio en el barrio porteño de Recoleta dejó un saldo de 11 personas atendidas en el lugar y 12 evacuadas. El siniestro se registró este miércoles en el subsuelo de la edificación, destinada a uso residencial como casa de departamentos.

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Los Bomberos de la Ciudad de la Estación Recoleta, se desplazaron al inmueble ubicado en Junín al 1200 , en la esquina con Arenales , tras activarse la alerta por una explosión de volumen interior en el garaje del edificio.

Al arribar, el oficial a cargo del móvil constató que la combustión se había producido en la caldera instalada en el subsuelo del inmueble. El portón del garaje fue desplazado y tanto los vidrios como los paneles del edificio resultaron dañados tras la explosión .

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) movilizó 10 móviles para atender la emergencia. Todos los pacientes fueron asistidos en el lugar y ninguno requirió traslado a un centro hospitalario. Los afectados fueron nueve mujeres y dos varones, todos adultos mayores.

En paralelo al operativo sanitario, 12 personas fueron evacuadas del edificio como medida preventiva. El procedimiento se llevó adelante mientras los bomberos recorrían las instalaciones para descartar daños estructurales o focos de riesgo adicionales.

Las mediciones efectuadas por la Brigada de Emergencias Especiales de los Bomberos de la Ciudad en colaboración con Metrogas dentro del inmueble afectado concluyeron que los valores registrados se mantuvieron dentro de los rangos habituales.

Un caso similar en Recoleta, hace un año

La explosión de una caldera en Recoleta hace un año.

En mayo del 2025 la explosión de una caldera de un edificio de Recoleta ubicado en las inmediaciones de Santa Fe y Sánchez de Bustamante había dejado al menos 70 evacuados.

En esa oportunidad, los daños materiales fueron importantes: al menos varios autos resultaron severamente afectados. Durante el operativo de rescate, se había logrado evacuar a dos personas con hipoacusia que se encontraban en los pisos 12 y 13 del edificio. Además, se también asistieron a una mujer de edad avanzada que inicialmente se negaba a abandonar su departamento.