El nuevo mapa inmobiliario argentino entre crédito, energía, tecnología e inversión

Expo Real Estate Argentina comenzó este miércoles y se extenderá hasta este jueves en el Hilton Buenos Aires. Se estima la presencia de más de 50.000 empresarios y profesionales, más de 50 CEOs y referentes de la industria, además de más de 50 workshops y conferencias.

El mercado inmobiliario argentino atraviesa una etapa de transformación. Mientras el crédito hipotecario vuelve a ocupar un lugar central en la discusión del sector, nuevos motores de inversión como Vaca Muerta y tecnologías aplicadas a la construcción comienzan a modificar las oportunidades de desarrollo en distintas regiones del país.

Ese es uno de los ejes de Expo Real Estate Argentina, que comenzó hoy y se extiende hasta mañana en el Hilton Buenos Aires y espera reunir en las dos jornadas a más de 50.000 empresarios y profesionales , más de 50 CEOs y referentes de la industria, además de más de 50 workshops y conferencias .

Organizado por Grupo SG , el encuentro vuelve a reunir a toda la cadena de valor del negocio inmobiliario, desde desarrolladores e inversores hasta empresas tecnológicas, entidades financieras y especialistas.

Ambito conversó con referentes del sector sobre el acceso al financiamiento, los nuevos polos de crecimiento, la incorporación de innovación tecnológica y las oportunidades de inversión dentro y fuera del país.

Uno de los principales temas de debate llegó de la mano de Damián Tabakman, presidente de CEDU + AEV, quien abrió el 16 Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias Argentinas e indicó que la recuperación inicial de la oferta crediticia comenzó a encontrar límites vinculados a la estructura de financiamiento de los bancos.

"Buena parte de los bancos privados ya colocó el volumen de préstamos que podía sostener con su estructura actual de fondeo y, como consecuencia, comenzó a restringir la oferta de nuevas líneas", explicó Tabakman.

Damián Tabakman, presidente de CEDU + AEV.

Según su visión, el principal obstáculo ya no está en la demanda, sino en la capacidad del sistema financiero para sostener una expansión del crédito.

La transformación del mercado inmobiliario también está impulsada por la incorporación de nuevas tecnologías. En ese sentido, Mateo Salvatto, cofundador y CCO de Grondplek, destacó el potencial de la impresión 3D de hormigón aplicada a la construcción

"La impresión 3D de hormigón viene a revolucionar cómo se fabrican piezas de ingeniería civil, cómo se produce infraestructura y, sobre todo, cómo se levantan viviendas de alta calidad en pocas horas y con diseños muy interesantes", resaltó.

Un mercado que mira más allá de las fronteras

Mientras Argentina debate nuevas herramientas para impulsar el desarrollo inmobiliario, muchos inversores locales continúan diversificando parte de su patrimonio en mercados internacionales.

Edgardo Defortuna, fundador y CEO de Fortune International Group, sostiene que el interés argentino por el mercado del sur de Florida mantiene una fuerte vigencia.

Según los últimos informes del sector, Argentina se ubicó como el segundo país con mayor participación entre los compradores internacionales de propiedades en Miami, detrás de Colombia.

El perfil del comprador argentino muestra además una marcada orientación patrimonial: el 60% de las operaciones se realiza en efectivo y una mayoría adquiere propiedades con objetivos vinculados a la renta, el uso vacacional o la preservación de capital.

En ese contexto, la demanda se concentra cada vez más en desarrollos de alta gama que combinan ubicaciones estratégicas, marcas internacionales y propuestas diferenciales orientadas al bienestar y a la calidad de vida.

“La alta participación de compradores en efectivo confirma que Miami es un mercado global de capital. Muchos inversores no toman sus decisiones únicamente en función de las tasas hipotecarias; evalúan la seguridad jurídica, la calidad del activo, la ubicación, la proyección de valorización y la posibilidad de diversificar su patrimonio en dólares”, explicó Defortuna.

El empresario agregó que los compradores argentinos siguen viendo en Miami una plaza segura para preservar patrimonio e invertir en desarrollos de alta calidad, especialmente cuando reúnen una ubicación estratégica, una marca internacional y un producto diferencial.

Para Defortuna, la relación entre Argentina y Miami responde a una combinación de factores: una economía en dólares, seguridad jurídica, profesionalización del mercado inmobiliario y una visión de largo plazo por parte de los inversores.

Durante la conversación con este medio, el empresario también habló de dos proyectos destacados de su portafolio en Miami, CasaBella Residences by B&B Italia y Viceroy Brickell Residences, desarrollos de alta gama que combinan residencias con el respaldo de reconocidas marcas internacionales.

Edgardo Defortuna, fundador y CEO de Fortune International Group.

Vaca Muerta, el nuevo polo de inversión inmobiliaria

Pero el futuro del real estate argentino no se define solamente en los grandes centros urbanos. El crecimiento de Vaca Muerta convirtió a la región neuquina en uno de los focos de inversión más dinámicos del país y abrió una nueva demanda inmobiliaria asociada a la expansión energética.

Por primera vez, la Expo incorporó el Foro de Inversiones Vaca Muerta | Energía y Real Estate, un espacio que se desarrolla en paralelo en el quinto piso del Hotel Hilton y reúne a referentes de la industria energética, desarrolladores, funcionarios, economistas e inversores para analizar el impacto del desarrollo petrolero sobre la vivienda, la infraestructura, los servicios y los proyectos urbanos.

El crecimiento de Vaca Muerta plantea el desafío de acompañar la expansión económica con nueva infraestructura urbana y soluciones habitacionales acordes a la demanda que genera uno de los principales polos productivos del país.

Para Silvano Geler, fundador de Expo Real Estate y director de Grupo SG, la amplitud de temas abordados en esta edición refleja la evolución del negocio inmobiliario. "El encuentro se convirtió en el principal punto de encuentro de la industria inmobiliaria, donde toda la cadena de valor se reúne durante dos días en un mismo espacio", afirmó.

Desde la recuperación del crédito hipotecario hasta la expansión de nuevos polos productivos como Vaca Muerta y la incorporación de herramientas tecnológicas, el real estate argentino ingresa en una etapa donde las oportunidades ya no dependen de un único factor, sino de la capacidad de interpretar los cambios económicos, urbanos y sociales que definirán los próximos años.

Mañana se desarrollará la segunda y última jornada y abrirá con la ponencia del analista Damián Di Pace: “El escenario para invertir: Variables Macro y Micro que van a marcar el año del real estate”

"Anticiparse marca la diferencia. Esta conferencia ofrecerá un análisis estratégico de las variables macroeconómicas que definirán el escenario de inversión inmobiliaria en 2026, identificando tendencias, riesgos y oportunidades para quienes buscan tomar decisiones con visión de largo plazo", adelantó Di Pace a Ámbito.