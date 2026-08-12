El hijo del "Pupi" Zanetti firmó su primer contrato con Inter de Milán

Tomás, el menor de los hijos de Javier y Paula, a sus 14 años, oficializó su continuidad por dos años más en las inferiores del club donde su papá es vicepresidente.

Tomás Zanetti, acompañado de su padre Javier y su madre Paula de la Fuente, firmó su contrato por dos años con Inter de Milán.

Inter de Milán comienza una nueva historia con el apellido Zanetti , en este caso Tomás , el hijo de Javier , firmó su primer contrato con el club italiano este miércoles. El hijo menor del vicepresidente de la institución compite en la categoría Sub 15 y aseguró su continuidad por dos años en el Neroazzurro.

Acompañado de su papá y de su mamá, Paula de la Fuente , “Toto” hizo oficial su continuidad en el club donde juega de mediocampista en las categorías formativas, luego de cinco años en la academia de Inter . Ambos padres compartieron en sus redes sociales el momento de la firma con un emotivo mensaje.

"Hoy das un paso más hacia tus sueños. Nosotros estaremos siempre a tu lado, intentando protegerte, acompañarte y apoyarte en cada paso ”, comenzaron el mensaje.

Y continuaron: “Ya lo sabes: muchas veces, para vos todo valdrá el doble. En lo bueno, pero, por desgracia, también en lo malo. Aprenderás, caerás, te levantarás y seguirás creciendo. Y a lo largo de este camino, lo más importante será mantenerte siempre fiel a ti mismo y a tu esencia . Con pasión, esfuerzo, cabeza y corazón, nada puede salir mal … Continúa soñando en grande. Nosotros estaremos a tu lado".

Durante los últimos cinco años, Tomás Zanetti fue parte de la Academia Inter, un proyecto global de divisiones inferiores y escuelas formativas de fútbol del conjunto italiano.

“Toto” Zanetti tiene 14 años y es el menor de los tres hijos del “Pupi” y Paula, sus hermanos mayores son Sol, de 21, e Ignacio, de 18. El mediocampista viste la camiseta número 4 , la misma que utilizaba su padre uno de los máximos referentes de la institución.

El mensaje de Toto Zanetti tras firmar su primer contrato en Inter

Además de sus padres, Tomás se tomó un momento de expresar su emoción en su cuenta de Instagram. "Feliz y orgulloso de poder vestir los colores que siempre he soñado. ¡Forza Inter, siempre!", escribió.

El jugador de 14 años días atrás se había despedido también en sus redes sociales de la Academia Inter, un proyecto global de divisiones inferiores y escuelas formativas de fútbol del conjunto italiano, donde jugó los últimos cinco años. “Después de cinco maravillosos años en la Academia, ha llegado el momento de decir adiós”, comenzó el menor de los Zanetti.

“Quería agradecer a todos los que me han acompañado durante este increíble viaje: empezando por todos los compañeros con los que he compartido momentos inolvidables, tanto los más recientes como los que se han despedido por el camino. Todos han sido fundamentales en mi crecimiento, y nunca olvidaré todos los momentos que celebramos y sufrimos juntos”, continúo en un extenso mensaje en el que agradece a todos sus compañeros, entrenadores y a su club.

Tomás Zanetti compite con la dorsal número 4, la misma que utilizaba su padre Javier en Inter. @zanetti.tomas

“Mi hijo es un apasionado del fútbol. Le gusta ordenar con sus compañeros, levanta el ánimo y tiene esas características”, describió Javier Zanetti sobre su hijo en una entrevista con el diario As de España en 2024. Y agregó: “Sufro más en la tribuna como padre cuando lo veo jugar que cuando yo estaba en el campo. Mi consejo es que disfrute”.

“Pupi”, el ex lateral derecho de la Selección argentina, jugó 858 partidos en 19 temporadas en Inter de Milán. Fue capitán durante años y ganó 16 títulos con el conjunto italiano, entre ellos una Champions League en la temporada 2009/10, convirtiéndose en uno de los referentes históricos del club.

Ahora su hijo, en otra posición pero con la misma dorsal comenzará una nueva etapa en el club donde su padre ya hizo historia con el apellido Zanetti.