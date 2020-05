Negocios & empresas

El Banco ya comenzó a descontar Facturas de Crédito Electrónicas y tiene la operatoria habilitada a la cadena de proveedores de una importante empresa alimenticia. Se prevé operar con más de 50 MiPyMEs proveedoras de dicha firma en el próximo trimestre.

En países de la región, como por ejemplo Chile, las FCE movilizan el equivalente al 10% del PBI. En Argentina esta herramienta crediticia tiene un gran potencial de crecimiento y puede contribuir al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo la normativa vigente, toda factura mayor o igual a 100 mil pesos que una MiPyME le emita a una gran empresa (de acuerdo con la categoría definida por AFIP) se genera automáticamente como Factura de Crédito Electrónica. Desde que dicho documento se confirma por el deudor, la MiPyME puede enviarla a custodiar y descontar a su banco. Para esto, está obligado a abrir una cuenta comitente específica para este producto.

Grand Hotels Lux, solidario

En el marco de la lucha contra el Covid-19, la cadena Grand Hotels Lux realiza diferentes acciones en las ciudades en donde tiene presencia. En Puerto Iguazú, los hoteles Iguazú Grand y Panoramic Grand brindaron apoyo mediante la donación de barbijos, ropa de cama hospitalaria, y acetato (para la producción de mascarillas sanitarias), cuyos destinatarios fueron los Bomberos Voluntarios locales, Hospital SAMIC y Gendarmería Nacional como así también con la entrega de alimentos a diversos hogares.

En Buenos Aires, el Hotel Recoleta Grand colabora con la entrega de insumos a la Cruz Roja , con viandas de elaboración propia a Hogares y además aportó al Instituto Fleni un monto equivalente a 250 kits reactivos para la utilización de la detección del virus Covid-19. En Uruguay, The Grand Hotel Punta Del Este contribuye activamente junto a las autoridades y organizaciones locales en la elaboración y entrega de viandas con alimentos.

Reserva Malbec Magnum

Bodega Fabre Montmayou presenta su reconocido Reserva Malbec en formato magnum con el objetivo de que los amantes del vino puedan experimentar otras posibilidades de consumo, dado que esta botella de 1.5l de capacidad, se destaca por aportar varios beneficios para los vinos de calidad.

GACETILLA - FM RESERVA MALBEC Magnum2.jpg

Mejor conservación: El magnum es un formato menos susceptible a los cambios de temperatura al tener una masa mayor, haciendo también que el proceso de degradación con el tiempo sea más lento, por lo que son vinos más aptos para la guarda. Garantía de calidad: Fabre Montmayou solo embotella en formato magnum aquellos vinos de mayor calidad de la casa, por lo que las etiquetas de este tamaño garantizan un alto nivel de calidad. Mayor complejidad: el sabor del vino embotellado en un formato mayor que el estándar puede ser algo más complejo, ya que la cantidad de partículas encargadas de dar sabor y color al vino que vamos a encontrar en la botella es también mayor. Grande pero manejable: el formato de 1,5 litros es grande pero fácil de manejar respecto a botellas de tamaños mayores.

Mesa de Trabajo virtual

Se realizó una Mesa de Trabajo sobre “Coyuntura argentina. Efectos sobre producción y comercio agrícola”. El encuentro de modo virtual, organizado por la Bolsa de Cereales, la Fundación INAI y la Oficina de Asuntos Agrarios de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires, estuvo destinado a agregados y/o consejeros agrícolas o comerciales, con el fin de generar un ámbito de discusión e intercambio de ideas en relación la coyuntura actual y sus efectos sobre la producción y el comercio agrícola argentino.

La mesa de trabajo comenzó con unas palabras a cargo del presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins. Luego, el economista jefe de la institución, Agustín Tejeda Rodríguez, realizó una exposición sobre los efectos de la pandemia de coronavirus y otros factores de coyuntura en la producción y el comercio agroindustrial del país. Seguidamente, Nelson Illescas, director de la Fundación INAI, abordó la situación de las negociaciones internacionales con foco en el Mercosur. Finalizadas las presentaciones se abrió al debate y preguntas entre los asistentes.

Se contó con la presencia de representantes de las embajadas y delegaciones de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, Unión Europea y Uruguay.

Naturgy brinda consejos clave

El monóxido de carbono es el resultante de la combustión deficiente de una fuente energética, como puede ser el gas natural. Es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico. Por ello, para evitarlo, se detallan las siguientes recomendaciones: no instalar calefones, estufas infrarrojas, catalíticas o de llama abierta, en baños, dormitorios o ambientes cerrados. Solo deben colocarse artefactos de tiro balanceado; todas las instalaciones de gas, la colocación de artefactos y su reparación deben ser efectuadas por gasistas matriculados; no obstruir las rejillas de ventilación e ingreso de aire verificar el buen funcionamiento de los tirajes o conductos de ventilación, de modo que no estén obstruidos, estrangulados, fisurados desconectados o abollados; no realizar combinaciones ni conexiones de conductos de ventilación de dos artefactos diferentes (calefones y campanas extractoras). Cada conducto de ventilación debe ser individual; revisar periódicamente el estado de las instalaciones internas de gas del hogar por medio de un gasista matriculado.

Controlar que la llama del quemador de los artefactos (ponga especial énfasis en el calefón) sea de color azul y de geometría uniforme, si fuese amarilla significa que está produciendo monóxido de carbono. En este caso, apagar el artefacto y hacer revisar el quemador por un gasista matriculado; no utilizar artefactos de calefacción para secar prendas; no usar hornos para calefaccionar ambientes; verificar el cierre correcto de las canillas de agua caliente, especialmente durante la noche, para evitar el funcionamiento continuo de calefones; utilizar artefactos aprobados por el ENARGAS; evitar la sobreocupación de ambientes con artefactos de calefacción.

En caso de que alguna persona esté bajo los efectos del monóxido de carbono deberá ser rápidamente retirada del lugar para que aspire aire fresco y deberá ser atendida por un médico.

Convocatoria de Cáritas

A raíz de las numerosas y favorables repercusiones alcanzadas, Cáritas Argentina acompañada por la Pastoral de Juventud Argentina, Acción Católica, Comisión de Justicia y Paz, y el Departamento de Laicos renueva su convocatoria a participar en la #RedDeVoluntariadoJoven, una iniciativa para alentar el voluntariado entre los jóvenes de todo el país, con el fin de brindar un mayor servicio ante la crisis generada por la pandemia del coronavirus

El primer lanzamiento se realizó en el mes de abril y la respuesta ha sido inmediata, con más de 1.000 jóvenes que se sumaron a lo largo y ancho de todo el país. En este momento la mayoría de estos voluntarios está realizando tareas de acompañamiento y asistencia para personas que viven una difícil situación en el contexto de la emergencia sanitaria.

Juan Pablo Gasme, integrante de Cáritas Argentina, explica que la red “tiene por objetivo identificar e incorporar nuevos voluntarios para las acciones que ya se están desarrollando en los centros de Cáritas, y para los nuevos desafíos que va planteando la situación de emergencia que transitamos y sus posteriores consecuencias. Dado que fue un éxito la respuesta a esta iniciativa, queremos relanzar la convocatoria porque se siguen necesitando aún más manos para ayudar”.

Nombramiento

La Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) nombró a Florencia Davel como vicepresidenta de Compañías, en representación de las compañías asociadas. Florencia es actualmente gerente general para Latinoamérica de Bristol Myers Squibb.