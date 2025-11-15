Warren Buffett activa su herencia y acelera la entrega de su fortuna a sus hijos







El empresario multimillonario expresó cómo continuará la gestión de su compañía, Berkshire, tras su retiro a fin de año.

A mediados de ese año, Warren Buffett anunció que se retirará de Berkshire a finales de diciembre. Depositphotos

El magnate Warren Buffett anunció que acelerará el proceso para distribuir su fortuna entre sus tres hijos, Susan, Peter y Howard. El objetivo de esto, según el mismo empresario, es que sus herederos puedan administrar la totalidad de su patrimonio antes de que algún tercero lo haga por ellos.

Hoy en día, Warren Buffett posee una fortuna promedio de casi 152 mil millones de dólares, según la revista Forbes. Hace algunos meses, el filántropo había anticipado que dejaría su compañía, Berkshire, y que donará un total de 1.350 millones de dólares a distintas causas benéficas.

warren-buffett-y-sus-tres-hijos-susan-howard-y-peter.jpeg Los hijos de Warren Buffett, los herederos de su fortuna A través de una carta en conmemoración por el Día de Acción de Gracias, Warren Buffett explicó que dejará de participar en las reuniones con accionistas y no escribirá el informe anual sobre el rendimiento de la compañía. Por otro lado, sus hijos serán los encargados de controlar los recursos y responsabilidades de Berkshire.

Los herederos Buffett ya cuentan con fideicomisarios suplentes, en caso de que fallezca su padre o no sea capaz de continuar con sus tareas. Estas decisiones muestran la clara decisión de Warren Buffett de retirarse del escenario público de la empresa y de cerrar esta etapa tan importante en su vida.

A pesar de su salida de Berkshire y la donación de la mayor parte de su herencia, esto no significa que él se quedará sin dinero. Buffett aclaró que conservará gran parte de las acciones de clase A, hasta que los inversores confíen plenamente en su sucesor, el empresario canadiense Greg Abel, quien actualmente dirige Berkshire Hathaway Energy.

