El invento que promete eliminar el 99% de los ácaros de tu cama con solo un comando de voz







Una nueva tecnología para mejorar la limpieza del dormitorio y el confort a la hora de irse a dormir.

Un problema frecuente que molesta a millones de personas. Imagen: Bedland

Millones de personas en todo el mundo conviven a diario con un enemigo invisible: los ácaros del polvo. Estos diminutos organismos se acumulan en colchones, mantas y almohadas, provocando alergias, congestión y molestias respiratorias. Afortunadamente, la tecnología avanzó lo suficiente para sumar un nuevo invento que promete eliminarlos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La alternativa revolucionaria se presenta como un invento capaz de eliminar hasta el 99 % de los ácaros con solo un comando de voz. Se trata de la Mijia Smart Electric Blanket, el nuevo desarrollo de Xiaomi.

Mijia Smart Electric Blanket La nueva manta inteligente que resuelve el problema de los ácaros en la cama. Imagen: Xiaomi Invento millonario: el nuevo lanzamiento para la higiene de tu habitación Este reciente lanzamiento de Xiaomi combina el confort de una manta eléctrica con funciones inteligentes orientadas a la salud y la limpieza del entorno. La Mijia Smart Electric Blanket está diseñada como una capa térmica que se coloca sobre el colchón y utiliza un sistema de calefacción interno de doble hélice para distribuir el calor de manera uniforme, ofreciendo una experiencia cómoda y segura durante el descanso.

Uno de sus principales atractivos es su capacidad para alcanzar temperaturas de hasta 70 °C, lo que permite realizar un proceso de desinfección profunda. Según la compañía, esta función elimina el 99 % de los ácaros del polvo, responsables de buena parte de las alergias domésticas. Así, la manta no solo calienta, sino que también actúa como herramienta de higiene del dormitorio.

Las innovadoras funciones de este dispositivo Además, el dispositivo cuenta con seis niveles de temperatura, doble zona de control térmico para ajustar distintas partes del cuerpo y compatibilidad con asistentes de voz. Esto permite encenderla, regularla o apagarla sin necesidad de tocar ningún botón, simplemente mediante comandos hablados.

Pensada para quienes buscan bienestar y practicidad, esta manta eléctrica ofrece también ocho niveles de protección de seguridad, entre ellos apagado automático, control de sobrecalentamiento y bloqueo infantil. Con su lanzamiento en China y una próxima expansión internacional, Xiaomi consolida su posición en el mercado de productos inteligentes para el hogar, demostrando que incluso el descanso puede volverse una experiencia tecnológica y saludable.

Temas Millones