El Banco Nación lanzó créditos más baratos para comprar autos 0km y usados: tasa del 38% y financiación total







La entidad pública mejoró las condiciones de su programa “+Autos”, que ahora permite acceder a préstamos personales con una tasa más baja, gestión digital y cobertura integral del valor del vehículo.

El Banco Nación anunció una fuerte mejora en las condiciones de su línea de préstamos personales “+Autos”, utilizada para financiar la compra de vehículos nuevos y usados.

La entidad redujo la tasa nominal anual (TNA) en pesos del 50% al 38%, una baja de 12 puntos porcentuales que la convierte en una de las alternativas más competitivas del mercado y apunta a dinamizar la demanda en el sector automotor.

Según informó el banco, la actualización de condiciones busca facilitar el acceso al crédito tanto para clientes como para no clientes, con un esquema 100% digital y con montos que permiten cubrir la totalidad del valor del vehículo.

Cómo es la nueva línea “+Autos” del Banco Nación La línea mantiene su formato de préstamo personal no prendario, es decir, a sola firma y sin garantía real. Entre las principales características se destacan:

TNA fija del 38% en pesos , antes 50%.

Disponible para clientes y no clientes del BNA .

Gestión 100% online en concesionarias adheridas, solo con DNI.

Hasta $100 millones financiables.

Financiación del 100% del valor del vehículo (IVA incluido).

Plazo máximo de 72 meses .

Aplica para vehículos 0km o usados de hasta 10 años , nacionales o importados.

Incluye autos, pick-ups y utilitarios .

Apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital .

Cotización y contratación del seguro con Nación Seguros, con beneficios y descuentos. Impulso al consumo y al sector automotor Con esta baja de tasas, el Banco Nación busca estimular el crédito al consumo, en un momento en el que el mercado automotor venía mostrando señales mixtas entre ventas y producción.

La entidad destacó que la línea renovada ofrece una de las mejores tasas del sistema financiero, lo que podría contribuir a mejorar la accesibilidad al financiamiento para miles de familias y pequeñas empresas que necesitan renovar vehículos, utilitarios o pick-ups para su actividad. Para más información o gestión del préstamo, el banco habilitó el sitio oficial: bna.com.ar/home/masautos.