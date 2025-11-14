Se crió en una granja y terminó siendo líder de un imperio petrolero multimillonario: quién fue Autry Stephens

Con orígenes humildes, consiguió ser uno de los magnates más importantes del mundo y forjó una fortuna de miles de millones de dólares.

Las historias de quienes logran crear imperios que generan miles de millones de dólares suelen tener ciertas singularidades. Muchas muestran que estos magnates crecen en contextos humildes donde convertirse en lider de un imperio solo está en los sueños.

Autry Stephens creció lejos de los lujos que ostentó en la etapa final de su vida, como uno de los magnates más importantes del sector energético. Pese a esos orígenes humildes, logró llevar a cabo uno de los negocios más rentables del mundo.

Creció en una granja de DeLeon, Texas, y allí su familia cultivaba y cosechaba maní y frutas de estación. Si bien esa era la forma en que se ganaban la vida, él tenía otros planes para la suya y estaba lejos de seguir el legado de sus padres. Estudió ingeniería y consiguió un puesto en Humble Oil & Refining.

El empresario logró crear uno de los imperios más rentables del planeta.

En 1979 perforó su primer pozo petrolífero en el condado de Midland con una estrategia particular: aprovechaba los terrenos que las demás petroleras consideraban demasiado caros y reducía los costos de producción al encargarse de la mayor parte de las operaciones.

Para lograr rentabilidad, creó y utilizó sus propias empresas para la mano de obra: fracturación hidráulica, construcción y transporte. Otra característica que lo destacaba en el estado texano era una particularidad en su día a día: siempre iba acompañado de su perro a la oficina.

Así consiguió hacerse un nombre en uno de los sectores que más miles de millones de dólares mueven en el mundo. Su carisma fue determinante para destacarse en los negocios, de los cuales formó parte hasta los últimos días de su vida.

Miles de millones: el patrimonio de Autry Stephens

Al momento de su muerte, en agosto de 2024, a los 86 años, medios especializados como la revista Forbes calcularon su patrimonio en 24.3 mil millones de dólares. Las ganancias provenían de su empresa Endeavor Energy Resources.

Antes de su fallecimiento tomó una decisión considerada polémica por muchos colegas: arregló la venta de su compañía a sus máximos rivales, Diamondback Energy. La operación se concretó en febrero de 2024 por 26 mil millones de dólares en efectivo y acciones.