YPF suma un nuevo hito de calidad: INFINIA TURBOCLEAN recibe la certificación TOP TIER + Agregar ámbito en









La compañía petrolera logró una certificación internacional que posiciona a su nafta premium entre los combustibles preparados para las nuevas tecnologías de la industria automotriz. El reconocimiento consolida su liderazgo en materia de innovación y desarrollo para el cuidado de los motores.

INFINIA TURBOCLEAN, la línea premium de combustibles de YPF, obtuvo la certificación internacional TOP TIER™+. Este logro consolida el liderazgo de la compañía en innovación y reafirma el posicionamiento de INFINIA TURBOCLEAN como un combustible desarrollado para proteger y potenciar la performance de los motores más avanzados del mercado.

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En 2019, YPF fue pionera en Sudamérica al obtener la certificación TOP TIER™ para sus naftas, hoy vuelve a marcar un nuevo hito al alcanzar la homologación TOP TIER+, un nuevo estándar aún más exigente enfocando en motorizaciones modernas que incorporan turbo e inyección directa.

Para alcanzar este reconocimiento internacional, INFINIA TURBOCLEAN completó y superó nuevas pruebas vinculadas al control de depósitos en inyectores de inyección directa, la calidad de la combustión y la protección frente a eventos de preignición en motores turbo. Estas evaluaciones permiten validar un desempeño superior en aspectos clave para la eficiencia y la durabilidad de las nuevas tecnologías automotrices.

INFINIA TURBOCLEAN: más limpieza, más autonomía y más potencia INFINIA TURBOCLEAN es la nafta premium de YPF, desarrollada para acompañar la evolución tecnológica de la industria automotriz y responder a los estándares más exigentes.

El certificado internacional TOP TIER™+ pone en valor la propuesta tecnológica de INFINIA TURBOCLEAN, basada en tres atributos diferenciales: más limpieza, más autonomía y más potencia.

Entre sus beneficios se destacan una combustión más eficiente, una mayor limpieza del sistema de inyección y un mejor cuidado de los componentes del vehículo. Gracias a su tecnología y a sus aditivos de última generación, INFINIA TURBOCLEAN ayuda a mantener el rendimiento del motor, preservar su potencia y acompañar las exigencias de los vehículos de nueva generación. La obtención de TOP TIER™+ reafirma el compromiso de YPF con la innovación, la investigación y la excelencia en calidad, acercando a los consumidores argentinos combustibles de clase mundial, desarrollados bajo los estándares internacionales más exigentes.

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