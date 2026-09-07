Inocencia Fiscal II: se aproxima el nuevo vencimiento de Ganancias y apremian los plazos del Senado

Los dólares siguen en el colchón. La cámara alta empieza a tratar en comisión los cambios aprobados en Diputados. Quedan dos semanas para presentar las declaraciones juradas de 2025.

Mientras el Senado se toma sus tiempos para tratar Inocencia Fiscal II , los asesores tributarios están contando los días que restan para que venza la segunda prórroga que dio la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias del período 2025.

Este martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda analizará el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados con las correcciones que le propusieron un grupo de contadores al ministro de Economía, Luis Caputo , con el objetivo de adecuar la primera versión de Inocencia Fiscal para sea más segura para los contribuyentes.

Todo el proceso legal tiene que estar listo para el 22 de septiembre , algo que luce muy ajustado. Los contadores no descartan que sea necesario postergar el vencimiento una vez mas. Hay que tener en cuenta que el 24 de septiembre vence el plazo del primer anticipo de Ganancias de 2026, que se determina en función del impuesto liquidado en 2025.

En rigor, los profesionales están más preocupados por la acumulación de tareas que se producen en los días de vencimientos. Ana María Kaiser , una de las contadoras que integran el grupo de consultora de Caputo posteó en la red social X: "Domingo, seguimos a la espera que esta semana se incluya en agenda del Senado Inocencia Fiscal 2 y se le dé un tratamiento rápido porque los días pasan y las declaraciones juradas quedan".

El nuevo régimen se Ganancias Simplificado permite liquidar el impuesto sin tener que presentar una declaración de bienes . ARCA solo se concentra en verificar que la facturación y los gastos de la persona tengan consistencia. Si el organismo supone que el contribuyente elude o evade impuestos, tiene que demostrarlo.

Eso permite a un contribuyente declarar ahorros que estén fuera de los bancos, bajo la presunción que se trata de dólares que se fueron comprando en períodos en los que había restricciones para atesoramiento.

Entre los cambios que se proponen está la eliminación los límites de ingresos y patrimonio. La versión original de la ley exige, de manera concurrente, que el contribuyente tuviera ingresos inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones para poder adherir.

Ahora se eliminan por completo estos topes monetarios. Cualquier persona humana puede optar por el régimen, siempre y cuando no esté categorizada como "Gran Contribuyente Nacional" por ARCA.

En lo relacionado a lo que se denomina "tapón fiscal" se precisa la definición de "discrepancia significativa". La versión original habla de un 15%, pero no pone un mínimo, de manera que un contribuyente podía sacar u$s30.000 del colchón y por una diferencia menor de $30.000 quedar expuesto. Ahora el piso es de $5 millones anuales. También se permite al contribuyente corregir en caso de que haya obervaciones de ARCA, pagando una multa. Con ello, si ARCA valida la declaracion jurada de 2025, se garantiza que no va a tener fiscalizaciones de 2024 y 2023.

Por otro lado, la reforma incorpora que todos los adherentes al Régimen Simplificado deben bancarizar la totalidad de sus operaciones cotidianas (pagos por transferencia, tarjetas o billeteras virtuales). No obstante, atendiendo a los usos del mercado inmobiliario, se mantiene una excepción temporal hasta fines de 2027 que permite continuar realizando operaciones de compraventa de inmuebles en efectivo al firmar las escrituras.