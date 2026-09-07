Los descuentos en supermercados para jubilados de ANSES en septiembre 2026

Los titulares de jubilaciones y pensiones de ANSES pueden acceder a rebajas de hasta 20% en distintas cadenas, con condiciones que cambian según el comercio.

Los jubilados y pensionados que cobran una prestación de ANSES tienen durante septiembre distintas alternativas para reducir el gasto en supermercados . El programa Beneficios Capital Humano-ANSES reúne descuentos en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas del país, con más de 12.000 puntos de venta.

Algunas cadenas ofrecen un porcentaje fijo durante toda la semana , mientras que otras concentran el beneficio en determinados días . También cambian los topes de devolución, los productos alcanzados y la forma en que se acredita el dinero. El beneficio oficial parte del 10% en supermercados y, en determinados productos como perfumería y limpieza, puede llegar al 20%. Para aprovecharlo, ANSES establece como regla general pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión.

En septiembre hay opciones durante prácticamente toda la semana . Una de las alternativas es Día , que ofrece los lunes un 10% de descuento para jubilados y pensionados, con un límite de $2.000 por operación. El beneficio se instrumenta mediante reintegro y puede convivir con promociones propias de la cadena cuando las condiciones lo permiten. Los martes aparecen distintas propuestas. Toledo ofrece un 15% de descuento sin tope de reintegro, mientras que Nini Mayorista tiene una promoción del 15% los días 1 y 8 de septiembre, con un límite de $20.000 por día y por persona.

Los miércoles se concentran varias opciones. Carrefour ofrece 10% con un consumo mínimo de $15.000 y sin tope de reintegro dentro de la promoción informada para septiembre. La Anónima aplica 10%, con un máximo de $5.000 semanales y una compra mínima de $25.000 por semana y por persona. Josimar mantiene un 10% los miércoles, con un límite de $6.000 semanales.

Los jueves aparece Chango Más , que en la promoción para septiembre ofrece 20% sin tope de reintegro y devolución en el acto. El beneficio también alcanza a las sucursales MasGO. Para viernes y sábado, Cooperativa Obrera tiene durante septiembre un 15% de descuento sin tope en sus sucursales de Lobos.

Además de estas propuestas por día, existen descuentos que funcionan durante toda la semana. Coto mantiene un 10% sin tope para jubilados y pensionados, mientras que Jumbo, Disco y Vea ofrecen un descuento base del 10% y un 20% para productos de perfumería y limpieza, según las condiciones vigentes. Chango Más también cuenta con un 10% de lunes a domingo, con un máximo de $1.000 por operación y $15.000 acumulados por mes.

Requisitos y cómo acceder a los reintegros de ANSES

La condición central es ser titular de una prestación alcanzada por el programa y abonar las compras con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta en la que se percibe el haber. Algunas cadenas tienen requisitos adicionales. Carrefour, por ejemplo, ofrece el 10% para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES que estén registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000 para la promoción.

El mecanismo también puede cambiar. En ciertos comercios el descuento aparece directamente en el momento de pagar, mientras que en otros el importe correspondiente se acredita después de la compra. Por eso, que una promoción sea denominada “reintegro” no significa necesariamente que el consumidor pague menos en la caja. Puede recibir la devolución posteriormente en la cuenta bancaria asociada.

ANSES

Cuál es el tope de devolución y cómo se cobra el beneficio

El monto máximo depende del supermercado y de la promoción. Algunas ofertas no tienen tope, mientras que otras establecen un límite por compra, por semana o por mes. Entre los casos vigentes, Día fija un máximo de $2.000 por operación. Chango Más establece $1.000 por transacción y $15.000 acumulados mensualmente. Carrefour contempla un tope de $35.000 y La Anónima tiene un límite semanal de $5.000 en la promoción informada para septiembre. A estos descuentos se pueden sumar beneficios bancarios. Por eso, antes de hacer una compra conviene revisar tres datos: el porcentaje de descuento, el límite de devolución y el medio de pago exigido.