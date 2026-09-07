El BCRA cambió lecaps por hasta u$s2.000 millones en títulos atados al dólar

El Tesoro amplió dos LELINK con vencimientos en septiembre y octubre para realizar la conversión con el Banco Central. La operación involucra tenencias de la LECAP S30O6 y se liquida este lunes.

El Ministerio de Economía aprobó una operación de conversión de deuda con el Banco Central (BCRA) mediante la cual la autoridad monetaria podrá entregar sus tenencias de una LECAP denominada en pesos a cambio de títulos vinculados al dólar por hasta u$s2.000 millones .

La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 53/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda , publicada este lunes en el Boletín Oficial. Para concretar el canje, el Tesoro dispuso la ampliación de dos Letras vinculadas al dólar estadounidense (LELINK) con vencimientos en septiembre y octubre.

En concreto, el BCRA entregará tenencias de la LECAP S30O6 , una Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026 , y recibirá a cambio las LELINK D30S6 y D30O6 . La operación contempla una ampliación de hasta u$s 800 millones de valor nominal original de la LELINK D30S6 , que vence el 30 de septiembre, y de hasta u$s 1.200 millones de la LELINK D30O6 , con vencimiento el 30 de octubre.

De esta manera, el monto máximo de los títulos dólar linked involucrados en la conversión alcanza los u$s 2.000 millones .

La resolución establece que la operación tiene como fecha de realización el 4 de septiembre y como fecha de liquidación este lunes 7 de septiembre .

Para determinar la relación de conversión se tomarán los precios de mercado en pesos de los instrumentos involucrados. En particular, Economía estableció que se considerarán las cotizaciones que figuraban inmediatamente antes de las 13.30 del 4 de septiembre en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), bajo la modalidad de liquidación a 24 horas.

A partir de esos valores se calculará la cantidad de valor nominal de la LECAP S30O6 que el Banco Central deberá transferir a cambio de cada una de las LELINK.

La normativa establece además fórmulas específicas para calcular las relaciones de conversión y dispone que los resultados sean redondeados al entero más cercano que resulte múltiplo de la denominación mínima de la LECAP.

Qué títulos recibirá el BCRA

El primero de los instrumentos es la LELINK D30S6, una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, cero cupón y con vencimiento el 30 de septiembre de 2026. Para esta operación, Economía autorizó ampliar su emisión hasta un máximo de u$s800 millones.

El segundo es la LELINK D30O6, también vinculada al dólar y cero cupón, pero con vencimiento el 30 de octubre de 2026. En este caso, la ampliación podrá alcanzar hasta u$s1.200 millones.

Ambas ampliaciones se realizarán únicamente por el monto necesario para concretar la conversión con el BCRA, por lo que los u$s2.000 millones constituyen un límite máximo y no necesariamente el monto que finalmente será intercambiado.

De una LECAP en pesos a instrumentos dólar linked

La operación implica un cambio en la composición de las tenencias de deuda del Banco Central. El BCRA entregará la S30O6, un instrumento capitalizable denominado en pesos, y recibirá a cambio letras cuyo valor está vinculado a la evolución del dólar estadounidense.

Además, modifica parcialmente el calendario de vencimientos. Mientras que la LECAP que entrega el Central vence íntegramente el 30 de octubre, hasta u$s800 millones de los instrumentos que recibirá tendrán vencimiento un mes antes, el 30 de septiembre, mientras que los restantes hasta u$s1.200 millones vencerán el 30 de octubre.

La resolución se encuadra en la normativa que permite realizar suscripciones y conversiones de instrumentos de deuda pública utilizando otros títulos públicos, independientemente de su moneda de pago, con precios determinados a partir de valores de mercado.

La medida también aclara que las ampliaciones de las LELINK se encuentran dentro de los límites establecidos por el Presupuesto 2026 para la emisión de Letras del Tesoro destinadas al programa financiero.