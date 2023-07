A propósito del posible "alivio" en el Impuesto a las Ganancias

¿En cuánto puede afectar la recaudación la implementación de estos "alivios" a los trabajadores? Es difícil saber de antemano cómo impactará una medida de esta naturaleza que, por los trascendidos, recaería sólo sobre los trabajadores que están en relación de dependencia. Hay otros sujetos que desarrollan actividades personales (trabajadores independientes, comerciantes, contadores, abogados, etc.) de los que no se menciona si formarán parte de este nuevo paquete de medidas.

Claramente, la recaudación va a tender a bajar, pero si se piensa bien el modo de implementar estas medidas y se mantienen controlados los precios, se debería producir un incremento del consumo, lo que traería aparejado una mayor recaudación de los otros impuestos, al tiempo que también debería generar más trabajo.

¿Se la puede considerar una medida dentro de un plan o como un "parche" en un período electoral? Si es una medida electoralista, sus efectos se verán rápidamente en la recaudación, en la emisión monetaria, en la caída de la producción, etc., ya que, como dijimos, si no se planifica bien y adecuadamente, la baja de recaudación seguramente se cubrirá con más emisión o deudas.

Plan no se visualiza que haya. Si bien hace rato que este gobierno viene trabajando sobre los salarios (recientemente se dispuso un techo de $880.000 de ingresos brutos para no sufrir retenciones sobre SAC), estas medidas no se inscriben en un plan de crecimiento ni de desarrollo económico.

Para que esto sea posible, el plan debería incluir medidas para contener la estampida de precios, que son los que verdaderamente afectan a la inflación. Y una de esas medidas debería incluir la reducción de impuestos a los consumos (bajar puntos del IVA) y verificar que esa reducción se traslade a precios totalmente. Esto no debería afectar los márgenes de rentabilidad de las empresas, los que deberían mejorar producto del potencial incremento de las ventas, distribución de los costos de estructura entre los bienes producidos y vendidos, etc.

Pero es fundamental una acción directa del Estado para verificar que se cumplan las pautas marcadas para conseguir el objetivo. De lo contrario no se obtendrá el beneficio buscado.

¿Qué otras medidas, a nivel impositivo, podrían ser implementadas para favorecer al trabajador? Para favorecer a los trabajadores todos, no solo a los que están en relación de dependencia, no sólo debe adecuarse el impuesto a las ganancias sino que también deben trabajarse sobre el resto de los tributos que afectan el ingreso. En ellos, el ya mencionado impuesto al valor agregado.

Pero también puede ajustarse el nivel de cargas sociales que se le aplican tanto al trabajador como al empresario, buscando reducciones en los costos, incremento en los ingresos y generar mayor demanda de los productos que se fabriquen. Esto hará que se incremente la producción, se bajen los costos y se recaude más. No hay que tenerle miedo a un breve periodo de caída de recaudación. El objetivo debe estar puesto en mejorar la calidad de vida del país y de su gente.

(*) Socio de Pgk Consultores

(**)Gerente de Tax de Pgk Consultores