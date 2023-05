El Monotributo debe anticipar su actualización

Varios son los conceptos de los diversos tributos que merecen una actualización periódica y automática o un seguimiento próximo y riguroso para no crear distorsiones, mellando la equidad y la cabal capacidad contributiva de los contribuyentes.

El ejemplo más cercano, cotidiano y emblemático es el aumento del importe mínimo de los sueldos brutos para la no imposición en Ganancias, así como los parámetros de salarios entre los cuales corresponde la deducción incremental. En este sentido, el Fisco protege a las remuneraciones percibidas por el personal dependiente en pos de que los aumentos logrados en las paritarias no sean absorbidos por el gravamen y no pierdan poder adquisitivo frente al proceso inflacionario.