La tributación y una nueva esperanza de readecuación

La estructura tributaria argentina, no solamente puede medirse en cantidad sino en calidad, lo que implica la armonía de los impuestos que la componen como el contenido de los mismos como de las normas procedimentales, lo que requiere un análisis desde varias aristas.

La actualidad enfrenta a la sociedad a un orden jurídico tributario anárquico, tanto material, procesal, administrativo como punitivo; entre las deficiencias pueden señalarse: a) Inaplicabilidad e ignorancia de principios, ejemplos, NO hay respeto por: “la ley”, “las instituciones”, “la razonabilidad”, “la realidad”; y además no existe una política de desarrollo económico humanista sustentable y sostenible; b) la mayoría de los funcionarios de AFIP aplican deficientemente las normas; c) El orden jurídico constitucional y convencional, protector del buen derecho y justas garantías, es desoído por muchos que aplican ese orden, y propicia consecuencias negativas a los contribuyentes y la sociedad toda.