Reseña impositiva

Un mes más tarde estipuló el vencimiento para la presentación de la declaración jurada y del pago del impuesto de regularización

En este marco se podrán regularizar los fondos entre el 1° al 31 de octubre de 2024, habiendo regularizado o no fondos al 30 de septiembre, inclusive; no obstante, quienes retiran -parcial o totalmente- fondos a partir del 1º de octubre no podrán regularizar montos adicionales a partir de esa fecha de retiro.

Los fondos regularizados en el período de prórroga deberán mantenerse depositados en las cuentas especiales o afectados a los destinos e inversiones autorizados por la norma legal hasta el 31 de octubre de 2024, inclusive.

A partir del 1° de noviembre de 2024, si los fondos totales exteriorizados fuesen de hasta USD 100.000 podrán retirarse sin que queden sujetos a retención alguna. Si el monto sea mayor a USD 100.000, para no quedar sujetos a la retención del 5 % deberán continuar manteniendo esos fondos en las cuentas especiales o afectándolos a los destinos e inversiones autorizados por la norma, hasta el 31/12/25.

Los fondos que se hubieren regularizado hasta el 30/9/24, podrán retirarse a partir del 1° de octubre, aun cuando se hubieran regularizado nuevos fondos durante el período de prórroga, que hubieran realizado con anterioridad a dicho retiro. Si los fondos totales exteriorizados fuesen de hasta USD 100.000, el referido retiro no quedará sujeto a retención alguna.

Cuando el monto total sea mayor a USD 100.000, para no quedar sujeto a la retención del 5 % deberá continuar manteniendo esos fondos en las cuentas especiales o afectándolos a los destinos e inversiones autorizados por la norma, hasta el 31/12/25.

AFIP adaptó su normativa a la prórroga del blanqueo

Como consecuencia de la prórroga del plazo para adherir a la primera etapa del blanqueo y la reformulación de las siguientes, la AFIP por Resolución General 5.578 (BO 1/10/24) adecuó lo regulado por la RG 5.528 a fin de considerar las disposiciones del Decreto 864/24. Entró en vigencia en día de su publicación.

RHF