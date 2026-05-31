Dejó la escuela a los 14 años y construyó un imperio de millones a base de papas fritas: quién fue J.R. Simplot

Este empresario rural cambió industrias enteras con una apuesta arriesgada que alteró el mercado mundial para siempre.

La vida de J.R. Simplot parece salida de una novela , nació en una familia humilde, abandonó los estudios durante la adolescencia y empezó a ganar dinero con pequeños negocios rurales en Idaho. Con el paso de las décadas, levantó una de las compañías agroindustriales más poderosas y millonarias de Estados Unidos.

Si bien su nombre quedó asociado a las papas congeladas que transformaron la comida rápida en todo el mundo, también sorprendió al sector financiero por una inversión tecnológica que multiplicó su fortuna y lo convirtió en una referencia dentro del rubro de los semiconductores.

John Richard Simplot nació el 4 de enero de 1909 en Dubuque, Iowa. Cuando todavía era un bebé, su familia se mudó a Idaho, una región de trabajo rural y producción agrícola. Desde chico participó de tareas en el campo, hasta que a los 14 años decidió abandonar la escuela luego de una fuerte discusión con su padre.

Con una pequeña ayuda económica de su madre, empezó a vivir por su cuenta y encontró una oportunidad inesperada en los vales que recibían los docentes locales, ya que compraba esos documentos con descuento y luego los presentaba como garantía para acceder a préstamos bancarios .

Con ese capital adquirió cientos de cerdos y durante un invierno complicado para los productores, detectó que podía reducir costos alimentando a los animales con restos de papa y carne de caballo hervida. La operación fue un éxito y obtuvo más de u$s7.000, una cifra enorme para un adolescente en la década de 1920.

Ese dinero marcó el inicio de su carrera empresarial y con el compró maquinaria agrícola, amplió tierras y comenzó a trabajar en el cultivo de papas. Antes de cumplir 30 años ya controlaba depósitos y centros de distribución en Idaho y Oregón.

Durante la Segunda Guerra Mundial, su empresa consiguió contratos para abastecer al ejército estadounidense con cebollas y papas deshidratadas, negocio que le permitió expandirse hacia fertilizantes, ganadería, minería y procesamiento de alimentos.

Cultivar papas El empresario entendió cómo hacer dinero. Magnific

El secreto del éxito: cómo logró la papa frita perfecta

La gran revolución de Simplot apareció gracias a un problema que afectaba a los restaurantes de Estados Unidos. Las cadenas de comida rápida necesitaban papas fritas idénticas en cada local, pero el proceso artesanal provocaba diferencias de sabor, textura y color.

Las papas congeladas existentes tampoco funcionaban bien. Cuando se congelaban crudas, el agua interna dañaba la estructura del alimento y el resultado final era blando y poco atractivo. El equipo de Simplot encontró una solución industrial, primero pelaban y cortaban las papas, luego las sometían a agua caliente, más tarde les hacían una fritura parcial y recién después las ultracongelaban para conservar textura y sabor de forma uniforme.

La innovación llamó la atención de McDonald's y especialmente de Ray Kroc, que necesitaba estandarizar el menú de la cadena en miles de locales. A mediados de la década de 1960, Simplot cerró un acuerdo para abastecer a la compañía de comida rápida, este convenio impulsó el crecimiento de JR Simplot Company y convirtió al empresario en uno de los hombres más ricos del país.

Simplot Su compañía lo llevó a ganar millones. Gentileza - Simplot

Los microchips: la fórmula de sus millones

Cuando ya tenía 70 años, Simplot sorprendió al mercado con una apuesta inesperada, en 1980 invirtió u$s1 millón en una pequeña startup de Boise llamada Micron Technology.

La firma funcionaba en el subsuelo de un consultorio odontológico y buscaba fabricar chips de memoria DRAM. Simplot no sabía de informática, pero entendía la lógica de los mercados competitivos, producir mucho, reducir costos y resistir las caídas de precios.

A cambio de ese desembolso recibió aproximadamente el 40% de la empresa. Con el tiempo, Micron atravesó crisis financieras, competencia japonesa y fuertes cambios tecnológicos, aunque logró mantenerse activa.

Décadas más tarde, el crecimiento de los teléfonos inteligentes, la computación en la nube y la inteligencia artificial disparó la demanda global de memoria para servidores y centros de datos, hasta que, en mayo de 2026, Micron alcanzó una capitalización bursátil superior a u$s1.000 millones.

Dólares El empresario supo mantenerse a través de los años. Pexels

Miles de millones: el patrimonio de J.R. Simplot

Al momento de su muerte, el 25 de mayo de 2008, J.R. Simplot tenía un patrimonio estimado en u$s3.700 millones. Con esa fortuna se convirtió en la persona más rica de Idaho y en uno de los multimillonarios de mayor edad de Estados Unidos.

Gran parte de ese capital provenía del negocio agroindustrial y de la producción masiva de papas congeladas. Su compañía también mantenía operaciones de fertilizantes, minería, alimentos procesados y ganadería.

La inversión en Micron añadió otra dimensión a su fortuna, ya que en la década de 1990 todavía controlaba cerca del 20% de la firma tecnológica. Si hubiera mantenido intacta esa participación hasta 2026, su valor sería actualmente de u$s200.000 millones.

Incluso una participación reducida al 3% equivaldría hoy a unos u$s30.000 millones, aunque la familia ya no conserva una porción relevante de la empresa, la operación quedó registrada como una de las inversiones más sorprendentes en la historia estadounidense.