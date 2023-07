Acciones argentinas: rendimientos en 2023 y cómo puedo invertir

Rendimientos lógicamente que pueden ser muy atractivos, pero que es importante entender nunca están asegurados, ya que múltiples factores -como veremos- pueden impactar sobre este resultado. De hecho, partamos de la base que las acciones son renta variable, donde la principal característica de este tipo de inversión es que no garantiza de antemano un rendimiento. En consecuencia, y dada su volatilidad, no son recomendables para aquellos inversores iniciales y/o de perfil conservador, o bien que no cuenten con la solvencia suficiente para poder soportar pérdidas o rendimientos negativos en el corto plazo.

Sin ir más lejos, más allá del último año que el retorno del S&P Merval es excelente, tengamos en cuenta que en 2020, 2019 y 2018 este mismo índice -en dólares- perdió un 42%, 29% y 54%, respectivamente. Es por esto que siempre debemos operar con cautela y calma, en especial, en momentos de euforia o altas expectativas por parte de los inversores.

Pero, vayamos un paso más alla, ¿cuál es la causa de los altos rendimientos positivos de las acciones locales en lo que va del año? Y entre algunos a mencionar, seguro encontramos las expectativas con que un próximo gobierno puede tener un mejor contexto económico local e incluso internacional.

Este identificado como “trade electoral” en su definición más amplia, fue (y quizás podrá seguir siendo) un argumento para que los precios sigan subiendo y hasta provocando el efecto llamado “Fomo” -por sus siglas en inglés, “fear of missing out”-. En concreto, el temor a perderse algo, que se da cuando los inversores ven que el mercado mantiene una tendencia alcista y quieren también participar para no quedar “afuera” de la suba.

Para finalizar, para aquellos que justamente están pensando en ingresar al mercado, recordemos que las acciones son partes del capital social de una empresa y que, para convertirse en inversor de la misma, una persona debe primero crear una cuenta comitente en un broker de inversiones o ALYC. Esta apertura de cuenta se realiza generalmente de manera muy sencilla de forma online. Una vez abierta la cuenta, se debe fondear la misma desde una cuenta bancaria personal o billetera digital, y acceder a ver las cotizaciones diarias de las acciones locales del S&P Merval, y desde allí generar una orden de compra.

