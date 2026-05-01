Acciones de Reddit se disparan más de 13% en Wall Street: qué hay detrás + Seguir en









Reddit anunció que los ingresos del primer trimestre se dispararon un 69% interanual hasta alcanzar los u$s663 millones.

La cotización de Reddit experimentó un fuerte repunte del 13,1% durante la sesión de este viernes. El mercado reaccionó con entusiasmo a un primer trimestre que superó las expectativas y a una hoja de ruta para el segundo período del año que sitúa a la plataforma en el centro de la revolución tecnológica.

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Un balance trimestral con crecimiento de tres dígitos La compañía informó que sus ingresos totales escalaron un 69% interanual, alcanzando los u$s663 millones. El motor principal de este desempeño fue el segmento publicitario, que generó u$s625 millones (un alza del 74%), gracias a una tracción sostenida en todos los niveles del embudo de conversión.

En términos de rentabilidad, Reddit reportó una ganancia neta de u$s204 millones(u$s1,01 por acción diluida). El margen bruto alcanzó el 91,5%, acumulando siete trimestres consecutivos por encima de la barrera del 90%. El margen de flujo de caja libre se ubicó en el 47%, mientras que el EBITDA ajustado llegó al 40%. Y el gasto de capital (CapEx) se mantuvo en niveles mínimos, reportando apenas u$s1 millón.

La ventaja competitiva: datos humanos para entrenar la IA Para el CEO de la firma, Steve Huffman, el valor diferencial de Reddit reside en su histórico de más de dos décadas de interacciones. Con un repositorio de 25.000 millones de publicaciones y comentarios, la plataforma se ha vuelto una pieza clave para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial que requieren perspectivas humanas reales. "No hay inteligencia artificial sin inteligencia real", sentenció el directivo.

Por su parte, la directora de operaciones, Jennifer Wong, destacó el potencial comercial de la red: se estima que el 40% de las charlas en los foros tienen una naturaleza transaccional o comercial, la base de clientes activos creció más de un 75% respecto al ejercicio anterior y uso de Reddit Max, su herramienta de automatización, permitió a las marcas reducir el costo por acción en un 17% promedio, mejorando la conversión en un 25%.