Las acciones de Spotify colapsaron más de 12% en Wall Street: qué pasó + Seguir en









Spotify reportó sólidos balances, pero su guía no alcanzó las estimaciones de los analistas de Wall Street.

Spotify reportó sólidos balances, pero su guía no alcanzó las estimaciones de los analistas de Wall Street.

Las acciones de Spotify cayeron un 12,4% en Wall Street este martes pese a que la compañía de streaming musical presentó resultados mejores a lo esperado, en un claro ejemplo de cómo en el mercado no solo importan los datos actuales, sino también las perspectivas futuras.

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En concreto, en el primer trimestre de 2026, la empresa superó las previsiones de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios. La facturación creció en alrededor de un 8% interanual hasta unos 4.500 millones de euros, mientras que las ganancias por acción también quedaron por encima de lo esperado.

Además, la plataforma siguió mostrando solidez en su base de usuarios: los activos mensuales crecieron un 12% interanual hasta los 761 millones, mientras que los suscriptores premium avanzaron un 9% hasta los 293 millones.

Wall Street desconfía del futuro de Spotify Sin embargo, estos buenos resultados quedaron opacados por una guía más débil de lo previsto para el segundo trimestre.

Spotify Spotify reportó sólidos balances, pero su guía no alcanzó las estimaciones de los analistas de Wall Street.

Spotify anticipó que alcanzará unos 299 millones de suscriptores pagos, por debajo de los más de 300 millones que esperaba el consenso del mercado. También proyectó un beneficio operativo cercano a 630 millones de euros, inferior a las estimaciones de los analistas. Este tono conservador encendió las alarmas entre los inversores y generó una de las peores ruedas bursátiles de los últimos tiempos para Spotify. En pocas horas, perdió más de 5.000 millones de euros de capitalización bursátil. Qué hay detrás de las perspectivas más débiles de Spotify Cabe señalar que detrás de estas previsiones más cautas hay varios factores. Por un lado, la empresa está aumentando el gasto en innovación, especialmente en herramientas basadas en inteligencia artificial y nuevas funcionalidades, además de reforzar el marketing. Por otro, el crecimiento en mercados clave como Europa y Norteamérica muestra señales de desaceleración. También influyen las recientes subas de precios en sus planes premium, que podrían estar afectando el ritmo de captación de nuevos usuarios. A esto se suma un contexto competitivo cada vez más exigente frente a rivales como Apple o Amazon.