El Banco Central ya redujo el límite de las LELIQ alcanzando una tasa nominal anual de 40%, considerablemente inferior a la más baja de la administración anterior. Así la tasa nominal se ubicó más cerca de la inflación que viene bajando, que la que dejó el presidente Mauricio Macri (53%). Las tasas de interés exorbitantes destruyeron la actividad productiva y comercial y si no siguen descendiendo, podrían dilatar el tiempo de rehabilitación de la pandemia económico-financiera que dejó la coalición Cambiemos.

La tarea usual de un analista económico es explicar fenómenos a partir de otros acontecimientos conocidos, pero aún hay mucho experto que prescinde adrede de los más recientes. Los amigos de los náufragos del Titanic preanuncian todo tipo de cataclismos cuando concluyan los 180 días límite -en principio- de las medidas de estabilización. Pero lo importante es que la inflación de febrero está por debajo de la de enero (1,9% en febrero, según Orlando Ferreres) y, esto es lo trascendente aquí y ahora. Obviamente los fondomonetaristas encontraron que la base monetaria creció más de lo que ellos consideran conveniente en febrero. Sin embargo en los años de la langosta -cuando ellos disimulaban-acaecía una inflación descontrolada aunque la base monetaria se mantuviera invariable. Es tan contradictorio el pronóstico con el fenómeno observado entre 2016 y 2019 que indiviso, es embarazoso aun sugerirlo. Lo que pasa en nuestro país, en parte es consecuencia del descalabro que consumó la anterior estrategia monetaria. Si así no fuera, seguiría Sturzenegger que aun hoy tendría aprobación del Senado, o Caputo y Sandleris, sin aprobación.

Como continuamente explicamos, es absurdo analizar la política económica de un Gobierno popular con criterio neoliberal y viceversa. Los que ganan las elecciones nunca aplican el plan de los que perdieron. Por esa razón, por cuatro años nos hemos limitado a señalar solo “mala praxis” (dentro del marco teórico oficial del gobierno anterior) y, ni soñando “dimos lineamientos” o indicamos autoritariamente que “tiene que hacer” el policy maker de un Gobierno elegido legalmente. Solo los indoctos o ciertos especímenes mediáticos despistados pueden concebir algo semejante. También reconocemos que hay almas con dificultades de comprensión democrática. Enseguida de ver como los modelos importados fallan invariablemente en la Argentina, es preocupante escuchar reclamos para que se aplique lo mismo que produjo la crisis reperfiladora y sus enciclopédicos destrozos sociales.

La expansión de la base monetaria fue oportuna política y socialmente. Adelantos transitorios por $ 47.000 millones, una práctica utilizada desde 2019 para apagar el incendio voraz que devenía en estallido social.

Milagro social

El prodigio se produjo el 11 de agosto de 2019. Si el resultado de las PASO hubiera sido otro, diciembre de 2001 hubiera tenido alto potencial de reproducción. Nunca otro periodo de Gobierno se pareció tanto al de De la Rúa como el de 2018-2019. ¿Qué podía pasar? Sin esperanza no hay sosiego. Enrique Mathov -excompañero de gabinete de Patricia Bullrich con De la Rúa, condenado a 4 años y 9 meses por las muertes de 2001-, hubiera quedado reducido con un Macri sobrepasado y la ministro gendarme. ¡Dios nos guardó!

Dados los limitantes y la prudencia que existe para aplicar estímulos a la demanda agregada, pero aprovechando la expectativa que ha generado el nuevo Gobierno, con la disminución de las tasas de interés se está intentando un repunte de la demanda de créditos, empleando el incentivo principal para tales fines. El stock de crédito de entidades bancarias es lúgubre y consistente con el costo financiero de Macri. En cuatro años cerraron 24.505 empresas según la AFIP.

Medidas

Hubo disposiciones discretas pero efectivas del BCRA bajando a 35% la tasa para MiPyMEs, para que de este modo las entidades puedan acceder a la flexibilización de encajes. Con respecto a la financiación de las tarjetas de créditos no bancarias, el BCRA dispuso dejar sin efecto la base de cálculo de la tasa de interés. No podrá superar el 25% del promedio de la tasa de créditos personales de las entidades financieras, prescindiendo las tasas de los proveedores no financieros de créditos. La tasa máxima para financiar tarjetas bajó de 220% a 55%. Disminuyeron las exigencias de efectivo mínimo a 20 centavos por cada peso que facilitan para el programa “Ahora 12”. Se supone que se podrían inyectar alrededor de $20.000 millones exclusivamente para esos créditos. Los bancos ya no podrán notificar aumento de comisiones a los clientes por 180 días. Tampoco podrán concebir ganancias substitutas.

Contexto, dogmas y mitos

Claramente el escenario político y social explica las medidas monetarias perentorias, en el marco de un Gobierno popular, convenientemente moderado. No existe ningún indicio de descontrol, como se refunfuña por ahí. Dicen que el gobierno no tiene gran éxito en las licitaciones. Está mejorando, economía colocó $12.323 millones en Lebad y $23.115 en Bonte 2020. Lo que no se dice es que no ofrece las tasas que devengaba la anterior administración. El premio de los inversores resultó en títulos que luego les iban a “reperfilar”. La estrategia de reperfilamiento Macri-Lacunza por ahora continúa. Alberto Fernandez no innovó, simplemente continuó para evitar una emisión de alrededor de $90.000 millones. Recuerde que para los monetaristas a priori, si emitía pesos y pagaba estallaba la inflación. Como ahora reperfiló lo que está mal es que extienda la estrategia de “reperfilamiento”.

El problema práctico hoy no es saber quién tiene razón, si expandir es o no inflacionario y si es, en qué proporción. La dificultad radica en que los egresados que trabajan en la plaza financiera creen que es linealmente inflacionario y ellos son mayoría en donde desarrollan su incumbencia: “el mercado”.

-¿Hasta qué punto es posible alejar de sus razonamientos el modelo abstracto aprendido, aunque haya resultado opuesto a la realidad?- Debería ser fácil, pero no lo es. Admitirlo, reconocer la debilidad de los conocimientos adquiridos y empezar a investigar. Comprensiblemente los profesionales no son científicos. Ocupan cargos en las entidades financieras y contratan a quienes presumen académicos, porque dicen lo mismo que ellos estudiaron en la facultad. Les resulta mucho más fácil negar o ignorar la irreversibilidad de la evidencia empírica que reflexionar con deslumbrantes power point. Ni hablar de plantearles las diferencias que existen entre estructuras económicas con diferente grado de desarrollo. No estudiaron historia. Y, la naturaleza histórica no es independiente de los problemas que enfrenta hoy la economía. -¿Cómo convencerlos que el laboratorio experimental argentino fue frustrante para validar lo que aprendieron en la universidad?-

En otro orden de cosas, la bomba que le dejaron para los próximos vencimientos de deuda NO es dólar linked, es deuda insostenible.

Si razonamos dentro del esquema hegemónico citado, la dinámica inflacionaria estaría saldada con una mayor demanda de pesos, y esta se iría recuperando cuando la inflación y la tasa de interés estén convergiendo, al tiempo que la actividad económica vaya avanzando.

La limitada estrategia de corto plazo del gobierno (dadas las posibilidades en que quedó el país), comenzarán a mostrar una leve recuperación de la actividad económica, si el coronavirus finaliza. Aun la FED bajo 50 basis points de un saque. Hoy la generación de dólares de exportación es quimérica.

La única verdad es la realidad

Es importante tener siempre presente que en el último tramo del Gobierno de Macri se aprobó por unanimidad la Ley de Emergencia Alimentaria. La situación de la Argentina es extremadamente precaria. Ya se imprimieron un millón de tarjetas para comer en 80 días. La pobreza tangible es sustantiva.

La actividad económica está en estado de postración, solo se hubo tiempo de ejecutar acciones fatigosas contrarreloj. El Gobierno lleva menos de 90 días con 45 de coronavirus.

En la Argentina se destruyó el crédito. La estrategia de reducción de la tasa de interés inducida por el Central, como la FED; quiere impulsar la actividad, pero aquí en forma levemente incremental, no alborotadora. El BCRA se está resignificando y por eso está siendo agredido.

La demanda se amplificará cuando las empresas comiencen a ganar dinero y las inversiones necesarias sean el emergente de una reestructuración exitosa de la deuda pública. Solo a partir de ese acontecimiento, la Argentina podrá presentar un plan de desarrollo sustentable* y encarar una recuperación económica sostenida. Decir otra cosa sería seguir mintiendo como durante los últimos cuatro años.

* Un plan sustentable, a grandes trazos es un plan que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

(*) Profesor de Maestrías, Director de Tesis, Conferencista y Consultor Internacional. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros.