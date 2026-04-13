IOSFA: amplían investigación por irregularidades en obras y trabajos no efectuados por $500 millones

El coronel designado por Presti como administrador avanza en relevamientos internos, a los que accedió este medio. La delegación Mendoza y una residencia en Cosquín, entre los desarrollos apuntados.

El administrador del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armada (IOSFA), coronel mayor Ariel Guzmán , ordenó el 8 de abril ampliar una investigación sumaria abierta en 2025 por graves irregularidades en el pago de certificados de obra por cifras millonarias en trabajos de remodelación de una subdelegación y farmacia de IOSFA en Mendoza que no habrían sido ejecutados.

La iniciativa busca determinar si existieron responsabilidades en escalas jerárquicas superiores (el presidente de la obra social), además de otros actores que intervienen en el proceso licitatorio, como la Comisión de Recepción , o si hay elementos que avalen la connivencia con el contratista beneficiario de la licitación.

Guzmán fue designado por el ministro de Defensa Carlos Presti para liderar la liquidación y disolución de la entidad “IOSFA residual” por un lapso de 365 días y tiene la tarea de ordenar cuentas, deudas, enderezar procesos administrativos, resolver sumarios, entre otras de transición en paralelo con el funcionamiento de la nueva obra social de los militares, OSFA , que comenzó su vida pública el 1 de abril pasado.

La disposición DI-2026-177-APN-P#IOSFA del administrador Guzmán, a la que tuvo acceso este medio, enfatiza que “antes de adoptar una decisión definitiva sobre el cierre del sumario y la eventual responsabilidad administrativa y patrimonial se debe profundizar el análisis relacionado con la eventual intervención y responsabilidad de instancias jerárquicas superiores”.

También ordena a la Unidad Sumarios que “la ampliación investigativa deberá sustanciarse con carácter prioritario y concluir dentro del plazo de 30 días corridos”. El Administrador llegó a esta instancia de promover mayores indagaciones a partir de los datos del informe de la Unidad de Auditoría Interna (UAI 4/25) y de un sumario elaborado en 2025 por orden del entonces presidente de la entidad social, Roberto Fiochi.

Fiochi a través de la disposición DI-2025-145-APN-D-#IOSFA ordenó la apertura del sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, patrimoniales y/o penales vinculados con irregularidades encontradas por la UAI, abarcarían la gestión del primer presidente de IOSFA, el médico mendocino Oscar Sagás.

Ese documento de la UAI arrojaba inconsistencias en la ejecución de obras por la “Redistribución y puesta en valor de Farmacia Centro y Sub-Delegación IOSFA Mendoza”, licitación pública N°24/2023. La contratista resultó adjudicataria por $ 292.600.000,00, en aquel momento (2023) unos 216.000 dólares de referencia MEP.

Fuentes al tanto de los trabajos cuestionados refirieron a Ámbito que la obra de la subdelegación quedó con serias novedades en la impermeabilización de techos (hay filtraciones) y con dificultades y obstrucciones en el sistema de aguas negras, entre otras.

Trabajos no efectuados por más de $500 millones

El Informe final del Instructor del sumario concluye que “se habrían verificado graves irregularidades en el proceso de ejecución y certificación, falta de correspondencia entre los certificados emitidos y los trabajos efectivamente ejecutados, la realización de pagos que habrían excedido el valor real de los trabajos ejecutados, la existencia de una responsabilidad administrativa y patrimonial atribuible a determinados agentes intervinientes y la configuración de un perjuicio patrimonial relevante para este Instituto”.

También que se solicitó “la intervención de áreas competentes en materia económica financiera para efectuar un cálculo actualizado del eventual perjuicio patrimonial derivado de las irregularidades detectadas y los importes que habrían sido abonados en exceso durante la ejecución de la obra”.

En una minuta elaborada por la subgerencia de Contabilidad se expuso: “El monto actualizado de los pagos abonados en exceso ascendería a $504.523.159 en tanto que el eventual perjuicio patrimonial total estimado es de $535.494.337”.

La gestión de Sagás en la mira del administrador

Con esos antecedentes representativos del desgobierno administrativo en las cuentas del IOSFA uno entendería la matriz de la tendencia que llevó a niveles de cuasi quiebra la obra social castrense en tan sólo un periodo de la gestión del médico mendocino.

La profundización de la pesquisa ordenada ahora por el coronel (R) Guzmán sobre irregularidades administrativas, patrimoniales o penales en contratos de obras de construcción recayó una vez más en la gestión Sagás.

Ya estaba en desarrollo otra investigación administrativa dispuesta por Guzman por presuntas irregularidades en la modificación de un contrato de obras de remodelación de la Residencia Cosquín (Licitación N°21/2023), establecimiento de turismo para afiliados, que fue autorizada por el médico.

Con el aval de la oficina de jurídico a cargo de Diego Arenas, Sagás firmó en julio de 2024 la disposición que dio luz verde al cambio contractual y a un incremento del 34,6% sobre el monto original adjudicado. Salteó un punto crucial, es el directorio quien tiene la potestad de aprobar las contrataciones, según lo establece el artículo 20 del DNU 637/2013.