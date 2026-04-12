Kristalina Georgieva advirtió que la guerra en Medio Oriente elevó el costo de la energía + Seguir en









La titular del FMI alertó en las Reuniones de Primavera por el impacto del conflicto sobre el petróleo, la inflación y las cadenas de suministro. También señaló riesgos cibernéticos, mayor demanda de préstamos y posibles efectos sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

Kristalina Georgieva advirtió sobre las consecuencias de la guerra en Medio Oriente en la economía mundial.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió en la apertura de las Reuniones de Primavera que la guerra en Medio Oriente redujo los flujos de petróleo y elevó los costos energéticos, al tiempo que profundizó riesgos sobre la inflación, el abastecimiento global y la estabilidad del sistema monetario internacional.

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La economista definió el escenario como un “choque de oferta grande, global y asimétrico” y explicó que el conflicto redujo los envíos de petróleo y GNL, elevó los precios de la energía y perturbó las cadenas de suministro en todo el mundo. En esa línea, remarcó que más del 80% de los países son importadores netos de petróleo, por lo que el impacto golpeó con especial fuerza a las economías más vulnerables.

Georgieva sostuvo que los países del África subsahariana y los pequeños estados insulares soportaron gran parte de la conmoción y anticipó que los miembros del organismo se reunirán la próxima semana para encontrar un camino a seguir frente a la crisis. Además, advirtió que los precios internacionales tardarán en bajar, mientras los altos costos de la energía y de los fertilizantes podrían agravar el hambre global y sostener la presión inflacionaria.

Petróleo refinería guerra irán Para Georgieva, la guerra redujo los flujos de petróleo y elevó los costos energéticos. En ese marco, señaló que el FMI esperó una demanda de préstamos de entre u$s20.000 millones y u$s50.000 millones por parte de los países afectados por el actual shock económico, en un contexto atravesado por nuevas tensiones geopolíticas.

Sobre el final, también puso el foco en los desafíos tecnológicos y alertó que la inseguridad energética podría frenar el desarrollo de la inteligencia artificial y afectar a los mercados si los inversores se inquietan por las enormes necesidades de energía de esos sistemas. “Los formuladores de políticas pueden ayudar a aliviar el dolor”, concluyó, al pedir que se eviten decisiones que profundicen la conmoción.

Donald Trump ordenó a la Marina de EEUU bloquear el estrecho de Ormuz y responder a cualquier ataque de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión sobre Irán al anunciar que bloqueará el estratégico estrecho de Ormuz si el régimen de Teherán decide rechazar la “oferta final” presentada por Washington en el marco de las negociaciones que se realizaron en Pakistán. La advertencia se da en un contexto de extrema tensión en Medio Oriente, donde el control de esa vía marítima —clave para el tránsito global de petróleo— se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre ambas potencias. Según planteó la Casa Blanca, la propuesta estadounidense incluye exigencias centrales como la reapertura sin restricciones del estrecho y garantías en torno al programa nuclear iraní. Trump dejó en claro que el rechazo de Teherán podría tener consecuencias directas sobre la navegación en la zona, en lo que sería una medida de alto impacto económico global, dado que por ese corredor circula una porción significativa de la energía mundial. “En algún momento, alcanzaremos una situación en la que ‘se permitirá la entrada a todos y la salida a todos’, pero Irán no ha permitido que eso suceda”, escribió Trump este domingo en su plataforma Truth Social. “También he instruido a nuestra Armada para que localice e intercepte a toda embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán”, añade. “Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”.