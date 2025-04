Cepo, devaluación e inflación

Pero desde las 17.30 hs tuvimos una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía y el presidente del BCRA a los efectos de celebrar que debido al FRACASO del plan financiero actual el FMI terminaría dando el ok a un nuevo endeudamiento -incluso ilegal- del equivalente a U$S 20 MM con la misma excusa utilizada en 2018 de engrosar las reservas del BCRA y al mismo momento se levantaba el cepo cambiario. Solo con 2 salvedades, no se instauró en 2011 sino en 2019 y además que se liberaba la salida de dólares también únicamente para las personas físicas no así para los pagos de dividendos.