Dólar para arriba e inflación de tres dígitos

. - Según el Relevamiento de Expectativa de Mercados (REM), la media de los analistas que informan sus pronósticos al Banco Central, se esperaría para diciembre 2022 una inflación del 90,2% anual, mientras que a 12 meses se espera una inflación del 83,7% anual.

¿Características del pronóstico?

. - En ambos casos la tasa de inflación es más elevada que la tasa de interés y la tasa de devaluación.

¿Eso qué significa?

. - Con tasa de interés negativa frente a la inflación, lo que tenemos por delante es menos ahorro en pesos, más compra de dólar billete y más endeudamiento en las empresas para comprar activos. El resultado es más inflación y brecha cambiaria.

¿Cómo interpretás que la devaluación sea más baja que la tasa de inflación?

. - Eso implica que vamos a ser menos competitivos, ya que nuestros productos serán más caros en dólares. Esto nos saca del mercado internacional, sin embargo, este tipo de políticas hace que los productos que importamos sean muy atractivos. Un tipo de cambio que aumenta menos que la inflación hace que las exportaciones declinen y haya un aumento de las importaciones.

¿Justo lo que no deberíamos hacer?

. - Bueno, el gobierno parece que está emocionado con este tipo de política que atrasa el tipo de cambio.

¿Emocionado o necesitado?

. - El gobierno nacional tiene que importar buques con gas hasta el 30 de septiembre, estos buques se pagan en dólares, si devalúa el peso tendrá que salir a buscar más pesos para pagar los buques. Como no quiere tirarse un tiro en el pie, lo que hace es retrasar el tipo de cambio, para necesitar menos pesos para conseguir los dólares para pagar las importaciones de gas.

¿Cómo viene el tipo de cambio mayorista?

. - En 7 días del mes de agosto aumentó el 1,3%, si lo proyectás a 31 días de agosto este está marcando un aumento del 5,6% en el mes y da un anualizado del 66,0%. Son todas proyecciones.

¿Seguimos aumentando por debajo de la inflación esperada?

. - Correcto, si siguen por este camino no generan incentivos a liquidar exportaciones, máxime cuando la brecha con el dólar MEP que vale $ 280,4 es del 111%.

¿Consecuencias de esta política?

. - Las vamos a enumerar:

1) En los próximos dos meses, agosto y setiembre, el gobierno aumentara el dólar oficial por debajo de la tasa de inflación, esto hará que las liquidaciones de exportación sean las necesarias, mientas que las demandas de productos importados serán infinitas.

2) Con tasas de interés por debajo de la tasa de inflación esperada, los agentes económicos preferirán endeudarse antes que pagar las compras de insumos, con el dinero que no utilicen comprarán dólares.

3) Los que tienen stock de mercadería, y necesiten liquidez para enfrentar gastos de estructura de la empresa, preferirán tomar financiamiento y no liquidar su stock, ya que el escenario inflacionario a futuro parece no detenerse.

4) Mientras las liquidaciones de exportaciones sean pequeñas, y no llegue financiamiento genuino del exterior, el gobierno seguirá limitando importaciones, con pago a 180 días. En el mercado los que venden productos importados comienzan a preciar sus productos al precio del dólar futuro a 180 días. El dólar hoy vale $ 132,90 y a febrero de 2022 $ 203,0 un 52,8% más elevado.

5) El escenario de equilibrio fiscal está lejos de cumplirse por limitaciones políticas, esto implica que seguiremos teniendo déficit y lo financiaremos con emisión monetaria. Esto nos asegura inflación alta por muchos meses.

6) Nuestro pronóstico para el año 2022 difiere de la media de mercado, para nosotros la inflación se ubicaría en torno del 100,5%. Para ampliar la mirada sobre el conjunto de los indicadores te recomendamos nuestro informe privado, en donde ampliamos los pronósticos a dólar oficial, tasa de interés y dólar blue.

¿Qué cambia en las perspectivas de los analistas la relación dólar y tasa a 12 meses?

. - De cara a los próximos 12 meses, la media de los analistas de mercado cree que el dólar mayorista subirá más que la tasa de interés, pero menos que la inflación. Esto seguiría agravando el problema, ya que los agentes económicos preferirían endeudarse para liquidar el stock a futuro.

¿Qué me queres decir con todo esto?

. - Mientras la tasa de interés sea negativa contra la inflación, el negocio pasa por acumular stock y postergar ventas, si para eso necesito tomar un crédito a tasa del 60% anual, cuando la inflación futura se ve en un rango entre el 90% y 100% anual la inflación no cederá nunca.

Tampoco va a liquidar el campo

. - Qué sentido tiene vender soja, maíz o trigo, cuando todos sabemos que a futuro ya sea por cotización de mercado o por suba del tipo de cambio, venderemos el stock actual más caro, y nos financiamos a una tasa tan baja.

¿Solución?

. - El día jueves 11 de agosto se conoce la inflación del mes de julio, que rondaría el 8,0% según la media de los analistas consultados. Sin embargo, el Relevamiento de Expectativa de Mercado espera el 7,5% de inflación para julio, 6,0% para agosto y 5,5% para el mes de setiembre. Para octubre 5,3%, noviembre 5,0% y diciembre 5,1%. Una vez conocida la inflación, el directorio del Banco Central se reunirá para definir una suba de la tasa de interés, si queres que se liquiden stock y bajen los dólares alternativos, tenes que subir la tasa de plazo fijo del 61% al 80% anual. Esto te daría una tasa efectiva del 116,9% anual.

¿Con esa tasa nos morimos todos?

. - Con esa tasa nadie saca un crédito para retener inventario. Es más, muchos van a vender los dólares alternativos para colocarse a plazo fijo en pesos.

Ni loco

. - Pensarlo en un 10% de la tenencia. Vendes dólares a $ 280,4, y si lo miras a un año colocándolo a plazo fijo salís con un precio de $ 608,2.

No me disgusta

. - Viste como a haciendo cuentas cambias la forma de pensar. Ahora te voy a decir que va a pasar

Vamos

. - El Banco Central va a aumentar la tasa al 66,0% anual, eso te da una tasa efectiva del 90,1% anual, que no es ni chica ni limonada. Si vendes el dólar MEP a $ 280,4, y lo miras a un año colocándolo a plazo fijo salís con un precio de $ 533. Este precio no es tan atractivo como el de $ 608,20 subiendo la tasa al 80% anual.

Más de lo mismo

. - El Ministro de Economía no está con tanta libertad para cambios.

¿Cómo ves al campo?

. - En la agricultura, hay un stock comercializable y otro disponible. Por ejemplo, en trigo y maíz el stock comercializable y disponible es el mismo, nadie ahorra en estos productos.

¿En la soja?

. - En este caso el stock disponible y comercializable es muy distinto, el agricultor pasara esta campaña con mucho stock de soja guardado. El clima que es una variable incontrolable esta más favorable a un escenario de sequía, con lo cual hay más posibilidades de que la soja suba de precio. Se vende trigo y maíz para financiar la estructura del negocio, y algo de soja, el resto se guarda ante la posibilidad de un fuerte quebranto derivado de menores rendimientos futuros ante un clima que le podría ser hostil. En resumen, se venderá poca soja, por más que el gobierno siga ofreciendo dólar soja o la martingala que quiera. No se vende soja para poder sobrevivir a una sequía, no embalarse con otras intenciones.

¿Qué sucede con la ganadería?

. - Hace 5 meses que vale lo mismo el novillo, novillito, vaquillona y la vaca. La falta de lluvias hace que no haya pasto, crece la oferta de mercadería, y el consumo sigue retrasado. Los precios no serán los mejores. Pérdidas importantes para el sector, no vemos a los noticieros resaltando este problema, si la carne sube el 10% dicen que los ganaderos son golpistas.

¿Cómo viene le consumo general para el segundo semestre?

. - Tenemos alta inflación, estimamos para el segundo semestre una inflación que se ubicaría entre el 38% y 42%, esto implicaría una fuerte pérdida del poder adquisitivo del dinero. No hay dinero para grandes compras, esto abarca propiedades, autos o viajes al exterior. La población aspira a compras en tarjeta en muchas cuotas, también en acumular vida (salir a comer afuera, un viajecito un fin de largo, una buena pilcha, etc.). No vemos un escenario en donde la población aumente sus niveles de ahorro, más bien tendremos desahorro, y gastos menores. No olvidar que en el segundo semestre subirán las tarifas, y eso implica menos sobrante para gastar en otros consumos.

¿Que ves en el dólar de largo plazo?

. - Según el índice de tipo de cambio real multilateral, el dólar al 31 de julio se ubica en $ 131,27, el dólar de largo plazo medido desde enero de 1997 al 31 de julio de 2022 nos da en promedio un valor de $ 164,25. Esto implica que el dólar mayorista esta un 20% más bajo que su promedio histórico. Tenemos atraso cambiario.

Conclusión

. - En la medida que no tengamos una suba de tasas a niveles del 80% anual, los agentes económicos se seguirán endeudando en pesos para no liquidar stock.

. - La inflación seguirá siendo alta, no hay dólares para importar, y es imposible fijar precios cuando no sabemos si podremos retener lo que vendemos. Hay que lograr una mayor liquidez y stock de reservas en dólares en el Banco Central, de lo contrario vamos a una inflación anual de 3 dígitos por mucho tiempo.

. - Si seguimos aumentando el tipo de cambio por debajo de la inflación esperada, lo que logramos es que no hay liquidaciones de exportación, y en cambio se potencian las necesidades de traer productos importados al país.

. - En el segundo semestre del año la inflación rondaría entre el 38% y 42%, esto dejaría con menos poder adquisitivo a los asalariados, que además tendrán que pagar mucho más por la energía. Consumo en baja para el segundo semestre.

. - El jueves es el día clave, si el Banco Central sube la tasa tímidamente, vayamos pensando en un dólar alternativo más alto ($ 400) a fin de año. Es clave que Sergio Massa complete su equipo económico, y le brinde más definiciones de lo que va a realizar a la población. De lo contrario esta semana, se le va a picar el blue.