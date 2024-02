Dos meses de carry trade e hiperinflación en dólares

Al mismo tiempo, los argentinos nos enteramos que viajábamos a una velocidad de hiperinflación de 1% diario-con dólar fijo menos 2% mensual-, según Caputo-representa una inflación de 3.678,34% anual en dólares. Aunque en realidad el dólar bajó, pero también la tasa del 1% bajo a 0.66% diario, descerrajaron una hiperinflación en dólares de 1.015,64%.

La lógica de la bicicleta financiera, en un punto agrava la periódica escasez de dólares de la economía argentina, y desde hace unos años, los dólares no sobran.

La falta de financiamiento externo, esta siendo mas que compensada por las divisas compradas (u$s 7 mil millones), desde el día de comienzo del juego, pero, pasadas a pesos con el dólar planchado, o aun con dólar por debajo, financiado en parte por los pequeños ahorristas. Es decir, una transferencia de ahorro de pequeños ahorristas a grandes jugadores.

UN PRESIDENTE DEBIL QUE ALTERNATIVAMENTE INSULTA O GRITA

Javier Milei llamo “traidor” y “basura” a López Murphy, y dijo que “el Congreso es un nido de ratas”. Desde antes de que sea presidente, sabemos que esta habituado a comunicarse de esa manera, bien sea por patrones aprendidos o por mera incapacidad para controlar sus emociones, es algo natural para el presidente. Lo más común es que con ese comportamiento busque condicionar a todo el mundo, para que cumpla con sus expectativas. El síntoma se llama Coprolalia. Es una tendencia patológica a proferir obscenidades, a circunscribir palabras y frases inapropiadas en el ámbito social. Alterna ese síndrome con otro: Cacolalia, que es el uso obsesivo e incontrolable de lenguaje obsceno. Tiene una tendencia patológica a proferir obscenidades, lo hizo frente al periodista Luis Novaresio, al comparar al Estado con un “pedófilo en un jardín de infantes con niños encadenados y envaselinados”, lo cual el Consejo de Niñez cuestionó duramente.

El gobierno de Javier Milei agrava su natural vulnerabilidad, porque nace con minorías en el Senado menos de 10% de los senadores, 15% en Diputados, no tiene gobernadores ni intendentes y, sin embargo, intenta conducir su codicioso proyecto. Es cierto que tiene el apoyo verbal y escrito en los panfletos que venden sus colegas que además “lo empujan para que ponga el cuerpo y la cara”. El establishment ha estado buscando alguien con el perfil de Milei, desde hace muchísimo tiempo. Milei aplica la lógica de una empresa, como lógica de un pais. En una empresa un recorte de personal es lo más común, porque las empresas existen solo si ganan dinero. Por ejemplo, si la productividad cae, se recorta personal y la empresa la recupera. Un pais no tiene cuadro de pérdidas y ganancias, no es una empresa (Krugman). Ni siquiera una empresa del Estado tiene la lógica de una empresa del sector privado, pues sus fines pueden ser diversos, estratégicos, políticos, etcétera. Muchos colegas piensan que lo estan dejando a merced de un estallido social, a menos de 100 días de gobierno.

Los macroecolobistas que miran de la platea no serían capaces de empujar ni siquiera el 20% de las reformas que pretende Milei, y lo excitan con el relato de la bomba neutrónica que le dejó Alberto Fernández, lo incitan diciéndole que, a mediano plazo, podrá quebrar la decadencia económica y social estructural, que ellos mismos construyeron o ayudaron a edificar. Lo animan en estos días hasta con las lluvias y la buena cosecha, también le sugieren entregarse a los pies de Mauricio Macri, quien supuestamente va a garantizarle la gobernabilidad. ¡Que esperanza!

Recientemente Sturzenegger expresó que Macri se equivocó, queriendo comprar a todos los actores político, económicos y sociales; siendo que, si Macri quisiera retomar esas prácticas, hoy “no habría plata”, porque se la gastaron y/o timbearon los technopols: principalmente Prat Gay, Caputo, Dujovne y Sturzenegger, entre otros macroeconomistas de relleno (2015-2019).

ANTECEDENTES: ESTO PUEDE TERMINAR MAL Y RAPIDO

Fue en solo 5 días de diciembre de 2001. Fernando De la Rúa, quien asumió el 10 de diciembre del año 1999, habiendo ganado en primera vuelta con 48.5% de los votos, tuvo que abandonar el cargo, solo dos años después, el 20 de diciembre de 2001. Aquel breve pero acelerado gobierno tuvo un enorme impacto en la historia argentina reciente. De la Rúa abandonó el barco en medio de una crisis inédita, que tuvo un enorme costo social: aumento geométrico de la pobreza y el desempleo, enormes pérdidas de ingreso y transferencias desde los más pobres a los más ricos. Una experiencia que no debe repetirse en nuestro país.

En la dinámica de aquel desmoronamiento hay una dimensión que debe ser considerada, que es el rol que jugó la comunidad de expertos en economía. Los economistas han sido los verdaderos artífices y portadores de la ideología dominante durante aquellos años, y volvieron recargados en diciembre 2015 y 2023. En la comunidad de expertos existe un consenso muy extendido, hegemónico e inamovible sobre las políticas económicas que tiene que adoptar la Argentina. Si no se comprende lo que ocurrió, si no se busca profundizar el conocimiento de la red de personalidades influyentes y la dinámica de la crisis, la historia puede volver a repetirse.

EN 5 DIAS: DEL PROYECTO DE RECORTE DE GASTOS A TRES PRESIDENTES

Diciembre 17: El gobierno envía al Congreso el proyecto de presupuesto 2002, que incluye un fuerte recorte de gastos del 19%.

Diciembre 18: Choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Diciembre 19: Se produce una ola de saqueos a comercios de todo el país, el gobierno decreta el estado de sitio. Cavallo presenta su renuncia.

Cacerolazo: manifestantes en la Ciudad de Buenos Aires desafían la medida de emergencia del gobierno. Renuncia el gabinete en pleno. Miles de manifestantes chocan con la policía por segundo día consecutivo. La cifra de muertos se eleva desde que comenzó la protesta.

Diciembre 20: En medio de fuertes protestas, el presidente De la Rúa invita a la oposición peronista a conformar un gobierno de unidad nacional. Los peronistas rechazan la propuesta. Fernando De la Rúa envía su renuncia al Congreso, terminando con 39 muertos.

Diciembre 21: El presidente provisional del Senado, el peronista Ramón Puerta, asume interinamente el poder. El Congreso designa al gobernador de la provincia de San Luis, el también peronista Adolfo Rodríguez Saá, como mandatario por 60 días. Además, se convoca a comicios generales para elegir presidente el 3 de marzo 2002.

Fuente: elaboración propia en base a BBC, 20-12-2001

El peligro de la dominancia tecnocrática sobre la política.

La tecnocracia o “gobierno de los técnicos”, definido por Putnam, se caracteriza por ciertas creencias y convicciones. Los tecnócratas creen que la técnica y la planificación racional deben reemplazar a la política de las negociaciones, los apoyos y las concesiones. La planilla Excel reemplaza la sensatez. Milei dice “nosotros no negociamos”.

Los tecnócratas creen que deben definir su propio rol, y estar libres de compromisos políticos y sociales. Entienden que “el progreso” buscado, se consigue mediante la despolitización, “sacándose de encima a la casta”. Ellos no se auto perciben “casta” y desconfían de los valores, las ideologías (no libertarias-neoliberales) y las lógicas de la política partidaria. El Estado, en la mentalidad tecnocrática, es un mero implementador de políticas públicas que debe colocarse “por encima” de los intereses sociales, hasta el momento de desaparecer.

2001 mostró los límites de los políticos tecnócratas como Domingo Cavallo, López Murphy y, sus segundogénitos: Federico Sturzenegger, Guillermo Mondino.

La ausencia de una base de sustentación política a las decisiones de política económica en 2001 debilitó aún más a un gobierno endeble, y lo condujo al colapso; la solución a la crisis, posteriormente, no vino de la tecnocracia sino de la reconstitución de la política y sus instituciones.

“El mejor equipo de aquellos últimos 50 años”, volvió con la bicicleta, al decir de Macri a Vargas Llosas, igual pero más rápido.

La pregunta es: ¿por qué, en un contexto de crisis socio-económica, llevan la pobreza de 41,5% a 57% en 2 meses y, el presidente Milei cree que más crueldad y no menos, podía constituir una salida?

Esa fe pecaminosa en la política tecnocrática formó parte de una época, que la escalada de la crisis 2001 contribuyó a cerrar. Luego de 14 años volvieron de la mano del enemigo de Riquelme. Después del fracaso estrepitoso del gobierno de Macri, los mismos y nuevos tecnócratas vuelven a las andadas.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros, @pablotigani