Lo que nunca nadie te dijo sobre el emprendedurismo: su lado B y los peligros de la autogestión del tiempo

Emprendedores.jpg Debate IESA

¿Y por qué yo? Porque me hubiera gustado que me canten la justa a mí también. Porque mi camino como emprendedor empezó hace algo más de ocho años. Primero con MiAutobus para sentar finalmente las bases para Ualabee. Porque en todo ese proceso pasé por muchas experiencias que sin dudas fueron formando mi visión como CEO y quiero compartírtela para que vos también seas tu mejor versión.

Y además, porque en el último tiempo hice muchas matemáticas, que me hicieron tomar consciencia de lo importante que es la auto-administración. Pensemos lo siguiente: ¿Cuánto tiempo tenemos en 8 años? 2.920 días, 70.080 horas, más de 4 millones de minutos y ni contar los segundos. Ahora bien, ¿Cuántos minutos invertí en mi salud, familia, amigos o bienestar? Muy pocos. Solo 3 momentos en 8 años, 2.920 días, sobradas horas e innumerables segundos e incluso, algunas épocas vinieron seguidas entre sí sin vacacionar. Claro que esto no es un ejemplo para predicar, sino para enseñar.

Producción Innovación Trabajo Ideas Emprendedores.jpg ESIC

Enseñar, por ejemplo, que estas estadísticas están atravesadas por falsas creencias limitantes. Cuando se comienza se cree que más tiempo es igual a más crecimiento y ¿la verdad? Más tiempo es sinónimo de bomba de tiempo. He pasado por episodios de ansiedad, ataques de pánico, medicamentos para dormir que no le deseo a nadie. El cuerpo me envió infinitas señales de que necesitaba “parar la pelota” y si bien no las capté en un principio, afortunadamente hoy aprendí a vivir sin tener una bomba interna a punto de estallar. Pero no siempre es así. Cuando el daño está hecho, a veces resulta irrefutable. Y no quiero que llegues a eso.

Si comenzara de nuevo, yo también me permitiría vivir muchas cuestiones de forma diferente. Y el tiempo, tan valioso que duele, curiosamente, es una de ellas. Por eso, te invito a vos que estás del otro lado, que quizás estás recién comenzando un proyecto, o ya lleves horas y horas invertidas en él, a que te tomes el tiempo. Tiempo para vos, para reflexionar, para crecer a tu ritmo. Es el momento.

tiempo reloj de arena.jpg Pexels.

Anímate a romper con los sesgos cognitivos que nos hacen creer que un@ realmente no puede acomodarse ni frenar porque todo es urgente. Nadie te apura. Un equipo espera deseoso de ser liderado por vos, pero primero necesita que te cuides. Porque para dar, hay que recibir. Y en este caso, te recomiendo que recibas lo más que puedas de vos.

Un sabio mentor que andaba por ahí alguna vez me enseñó una frase que conservé para siempre: "Tanto en la vida como en el trabajo, hay acciones o momentos que multiplican por 1, otros que multiplican por 5 y otros por 10". El foco tiene que estar puesto en lo que más multiplica porque seguro que el resto puede esperar. Y con esta visión, lo que creías que era urgente, ya no es tan urgente.

Incluso, mira qué curioso: todo aprendizaje como tal es mejor recibido y asimilado cuando la mente está en calma, lo dicen los que saben, obvio. Así que ¡descansa! ¿Querías la fórmula para crecer? Unos párrafos arriba te decía que la mayoría cree que más tiempo invertido en el trabajo es igual a crecimiento rápido pero ¡es a la inversa! Más tiempo invertido en vos, en tu descanso mental, trae claridad de ideas y éxito asegurado. Y ni hablar cuando todo esto se acompaña de un equipo igualmente motivado y protegido por su entorno laboral. El famoso clima laboral positivo.

Emprendedores 23.jpg Gentileza: Emprender fácil

En Ualabee, por ejemplo, tratamos de aplicar todas estas técnicas en nuestra política de beneficios. Con ella, los empleados tienen 3 semanas de vacaciones desde el día uno que inician su carrera en la empresa, clases de inglés gratuitas, la posibilidad de optar por trabajo 100% remoto, híbrido o presencial según sean sus gustos y necesidades, y espacios de descanso en la oficina. De hecho, tenemos muchas ganas de sumar un rol en el equipo para que sea responsable únicamente del bienestar corporativo.

Dicho todo esto, quiero cerrar siendo claro de que más allá de todo, lo bueno, lo malo, lo fácil, lo difícil, etc., la vida de un CEO, un emprendedor o fundador a veces es solitaria. Pero asimilarlo y no sorprenderse es parte del buen proceso. Es lo que está bien. Y la organización es clave para gestionar el tiempo -el activo más importante que tenemos y el protagonista de este artículo- y las cuestas arriba que puedan venir.

En esta línea, te aconsejo que utilices herramientas que te ayuden a ordenar tus tareas. En mi caso siempre fui bastante prolijo respecto a la gestión y planificación, comenzando desde metodologías de equipo (como OKRs) hasta la agenda personal. Soy un convencido de que la única forma de crecer, es crecer ordenados. Y lejos de tomar los “procesos” como algo burocrático, estoy siempre promoviendo la creación de procesos ágiles, el replanteo de lo que ya no funciona y la planificación a mediano y largo plazo al equipo de trabajo.

emprender.jpg Flipo

Por otro lado, me reservo ciertos espacios diarios para potenciar mi bienestar: por la mañana, las primeras dos horas las utilizo para la lectura o revisión de algún tema pendiente, 3 días de la semana entreno y también realizo terapia con un psicólogo para conocerme un poco más y compartir aquello que necesito sacar afuera.

Ahora sí, estás lista o listo para despegar. Volemos junt@s y quién te dice, mañana seas vos quien me de consejos a mi ¡De eso se trata!