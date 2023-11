Impuestos: se necesita una reforma integral para lograr la competitividad empresarial

En la actualidad, nuestro país enfrenta una carga tributaria excepcionalmente elevada. Con la coexistencia de 148 tributos, de los cuales 45 son de alcance nacional, 25 provinciales y 78 municipales, se hace evidente la magnitud de esta carga. Este escenario no solo afecta a las empresas, sino que también incide directamente en la vida de los ciudadanos, ya que muchos de estos tributos provinciales y municipales recaen sobre la misma base imponible, generando una carga tributaria desproporcionada.

Un dato que merece especial atención es que, si comparamos la recaudación tributaria argentina con el Producto Bruto Interno (PBI), parece estar en línea con los estándares de países desarrollados, representando aproximadamente el 30%. No obstante, este indicador no toma en cuenta el denominado "impuesto inflacionario", es decir, cómo la inflación impacta en la base imponible y la actividad económica, lo cual no está reflejado en ese 30% del PBI. Además, la presencia de una economía informal significativa, sigue siendo un desafío sin resolver.