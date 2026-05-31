Otra más a la lista: la cadena de comida rápida que cerró más de 50 locales para evitar la quiebra

El contexto económico no da tregua y una empresa querida por millones de personas está tambaleando y tomando medidas drásticas.

No pudo estabilizarse y las deudas de millones la llevaron a cerrar sucursales.

La industria de la comida rápida en Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. El aumento de costos operativos, la inflación, los cambios en los hábitos de consumo y la caída del gasto de muchos consumidores comenzaron a afectar incluso a cadenas históricas del sector gastronómico.

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En medio de un escenario económico cada vez más desafiante , varias empresas debieron reducir personal, cerrar sucursales y reorganizar sus estrategias comerciales para intentar sostenerse en el mercado. Muchas marcas tradicionales enfrentan además una fuerte competencia de nuevas propuestas gastronómicas y aplicaciones de delivery.

Ahora, la cadena de hamburgueserías Jack in the Box anunció el cierre de entre 50 y 100 locales en distintos puntos de Estados Unidos como parte de un plan de reestructuración destinado a evitar problemas financieros más graves.

Es una de las cadenas más grandes de los Estados Unidos, pero no puede hacer frente a sus obligaciones financieras.

Jack in the Box nació en 1951 en California y rápidamente logró diferenciarse de otras cadenas de hamburguesas gracias a su estilo innovador y su icónico personaje con cabeza de payaso que se convirtió en símbolo de la marca.

Desde sus comienzos, la empresa apostó por un sistema de atención rápida pensado para los automovilistas, algo que ayudó a popularizar el formato drive-thru en Estados Unidos. Con el paso de los años amplió su menú y sumó hamburguesas, tacos, papas fritas, desayunos y distintos productos que ganaron gran popularidad entre los consumidores.

Durante las décadas de 1980 y 1990 la compañía vivió una fuerte expansión y llegó a consolidarse como una de las cadenas de comida rápida más reconocidas del oeste estadounidense. Su presencia creció especialmente en estados como California, Texas y Arizona.

Comida rápida Viene acompañando a los estadounidenses hace más de 70 años. Imagen: Jonathan Borba - Pexels

Además de su crecimiento comercial, Jack in the Box logró construir una identidad muy marcada gracias a campañas publicitarias humorísticas y propuestas gastronómicas orientadas al público joven. Eso le permitió competir durante años con gigantes de la industria como McDonald's y Burger King.

Entre 50 y 100 locales cerrarán: que pasó

La empresa confirmó que cerrará entre 50 y 100 sucursales con bajo rendimiento económico como parte de un plan para reducir gastos y mejorar la rentabilidad general de la compañía. El objetivo es concentrarse en los locales más fuertes y reorganizar la estructura financiera del negocio.

Según distintos reportes económicos, Jack in the Box viene enfrentando una disminución en las ventas y un incremento significativo en los costos operativos, especialmente vinculados a salarios, alquileres y materias primas. A eso se suma una caída en el consumo de comida rápida por parte de muchos clientes que buscan opciones más económicas o saludables.

Quiebra El aumento de costos fijos y los nuevos hábitos de consumo hicieron temblar todo el mercado. Imagen: Magnific

La compañía también arrastra compromisos financieros importantes y busca evitar un deterioro mayor en sus balances. Distintos medios estadounidenses señalaron que la empresa intenta fortalecer su flujo de caja y reducir riesgos vinculados a una posible crisis financiera más profunda.

En paralelo, el mercado gastronómico estadounidense atraviesa un momento muy competitivo, con consumidores cada vez más exigentes y cadenas que deben invertir millones de dólares en tecnología, delivery y modernización de locales para mantenerse vigentes.

Cuáles serán los estados más afectados

Si bien la empresa no difundió un listado definitivo de todas las sucursales afectadas, se espera que gran parte de los cierres ocurra en estados donde Jack in the Box posee una presencia histórica y una gran cantidad de locales.

California aparece como uno de los territorios que podría sufrir un impacto importante debido a la enorme concentración de restaurantes de la cadena en distintas ciudades del estado. Texas y Arizona también se encuentran entre las regiones más expuestas al plan de reducción.

Otros estados del oeste y sur de Estados Unidos podrían verse alcanzados por la medida a medida que avance el proceso de reorganización empresarial. La compañía analiza actualmente cuáles son las sucursales menos rentables y cuáles presentan mayores dificultades operativas.