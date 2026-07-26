Juventud, derechos y el desafío de construir lo comunitario Por Natasha Steinberg + Agregar ámbito en









Frente al debilitamiento de los lazos sociales y la desconfianza hacia las instituciones, impulsar políticas públicas que escuchen y acompañen a las juventudes es un desafío central. La Justicia Restaurativa propone un camino para reconstruir vínculos, reparar conflictos y fortalecer la convivencia democrática.

La Justicia Restaurativa fortalece el diálogo, la participación y la reparación de los vínculos, promoviendo más oportunidades para las juventudes. Diario Río Negro

Las preocupaciones actuales sobre el debilitamiento de los lazos sociales y el distanciamiento de muchos jóvenes respecto de la política y las instituciones plantean la necesidad de impulsar políticas públicas que vuelvan a incluirlos, escucharlos y reconocerlos como sujetos de derecho. En muchos casos, este alejamiento surge cuando sus experiencias, necesidades y conflictos no encuentran respuestas institucionales reales ni oportunidades de participación en la comunidad. La democracia, como sistema de reglas y convivencia, es el marco que hace posible el ejercicio efectivo de los derechos, pero cuando existen dificultades en su acceso, o estos no se perciben plenamente garantizados, se puede generar desconfianza en el sentido de la vida democrática.

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En este contexto, promover espacios de participación, escucha y acompañamiento resulta clave para fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y la comunidad. Crear ámbitos donde puedan expresarse, ser escuchados y vislumbrar posibilidades concretas de transformar su presente y su futuro los posiciona como protagonistas de un cambio posible y necesario.

Es a partir de esta perspectiva que, desde la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Ciudad, impulsamos nuevos talleres de Justicia Restaurativa para jóvenes. Por intermedio de esta política pública buscamos promover espacios de diálogo, reflexión y responsabilización, poniendo en el centro a las personas y a la posibilidad de reparar daños y fortalecer los vínculos comunitarios.

La Justicia Restaurativa propone una forma diferente de abordar los conflictos, basada en el diálogo, la participación, la responsabilización y la reparación de los vínculos afectados. Su enfoque busca generar oportunidades reales de reintegración social y brindar un espacio de escucha que reconozca y valore las experiencias de los jóvenes. A través de un proceso desarrollado en distintos encuentros, se procura que los participantes asuman un rol activo en la resolución de los conflictos y en la reconstrucción de los lazos sociales.

Esta perspectiva no constituye una experiencia aislada. En los últimos años, la Justicia Restaurativa ha adquirido un importante desarrollo en América Latina como parte de políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la Justicia y la convivencia democrática. Brasil, a través de su Política Judicial Nacional de Justicia Restaurativa, impulsada por el Consejo Nacional de Justicia, es uno de los referentes más destacados de la región. Colombia ha incorporado mecanismos restaurativos tanto en el sistema de Justicia penal como en procesos de Justicia transicional, mientras que Chile y Costa Rica han desarrollado programas con resultados alentadores en materia de participación, responsabilización y resolución de conflictos.

En Argentina también se vienen impulsando iniciativas restaurativas desde distintos ámbitos, adaptadas a las realidades y necesidades de cada comunidad. Estas experiencias muestran que la Justicia Restaurativa constituye una herramienta cada vez más consolidada para promover el diálogo, la reparación y el fortalecimiento de los vínculos sociales desde una perspectiva de derechos humanos. Apostar por un enfoque restaurativo es apostar por proyectos de vida. Es transformar los conflictos en oportunidades de aprendizaje y mejora. Es también apostar por una sociedad donde los jóvenes tengan la posibilidad de elaborar, comprender y tramitar los conflictos de manera pacífica, proyectando un futuro con más responsabilidad, pero también con más oportunidades. En la mirada crítica de los jóvenes, en sus demandas de mayor igualdad, reconocimiento y justicia, existe la posibilidad de renovar y fortalecer el pacto democrático, reconstruyendo lo comunitario como un horizonte compartido. Directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.