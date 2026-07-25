Milei Caputo Parte II: Estrategias de Venture Capital para empresas argentinas

La apertura comercial, el tipo de cambio apreciado y las restricciones al crédito tradicional obligan a las empresas argentinas a replantear su estrategia de financiamiento. En ese escenario, el capital de riesgo aparece como una alternativa para sostener la competitividad y proyectar el crecimiento.

El nuevo escenario económico desafía a las empresas a redefinir sus fuentes de financiamiento para adaptarse a un mercado más abierto, competitivo y con menor acceso al crédito bancario.

La arquitectura global exhibe una transición compleja. Mientras la Reserva Federal de los Estados Unidos, bajo el influjo conceptual de Warsh, endurece su sesgo con tasas de interés en el rango de 3,50%-3,75% y proyecciones alcistas hacia septiembre de 2026 (con una inflación subyacente del 3,3%), el capital global se vuelve restrictivo y encarece notablemente el fondeo para los mercados emergentes. En este ecosistema, la República Argentina atraviesa una metamorfosis radical, la consolidación de superávits gemelos y la recomposición de reservas coexisten con una severa fricción en la economía real.

Aunque el PBI del primer trimestre creció 2,3% interanual y el consumo privado acumuló un avance del 10,6% (estos datos no reflejan el desagregado), la microeconomía de la calle no fue la beneficiaria y no percibe un bienestar tangible. Esta paradoja se explica mediante la ecuación macroeconómica elemental: la apertura económica combinada con un Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) apreciado redirige el consumo agregado hacia bienes importados y servicios en el exterior, deprimiendo la demanda dirigida al entramado productivo local. Simultáneamente, la corrección de precios relativos (con tarifas de servicios públicos escalando un 40% real) ha indexado los gastos obligatorios familiares, laminando el excedente destinado al consumo voluntario doméstico.

Si quisiéramos ser optimistas, esta dinámica de transición dolorosa en otras partes del mundo y otros tiempos ha desatado una fase de “destrucción creativa” (Schumpeter) que las corporaciones tradicionales no logran asimilar fácilmente. En Argentina entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se registró la pérdida neta de 26.448 empresas del tejido productivo, mientras que el empleo asalariado privado formal sufrió una destrucción acumulada de 216.643 puestos de trabajo. Con la inversión bruta hundiéndose a un ritmo del (-6,7%) trimestral anualizado (un 11,6% por debajo de 2025), las proyecciones de crecimiento para 2026 y 2027 se perfilan modestas en un rango de 2,6%-3% anual (poco más del arrastre 2025), con inflaciones del 30% y 22% respectivamente. El TCRM actual ($1.482 por dólar) es óptimo para los sectores de minería y energía amparados por el RIGI, pero asfixia la competitividad del resto de los sectores industriales locales expuestos a la competencia global. Ante un mercado financiero local tensionado, que obliga al BCRA a intervenir con bonos dollar-linked y futuros para contener la brecha, el financiamiento bancario tradicional está totalmente agotado .

En este hostil entorno operativo, las empresas argentinas se enfrentan a un imperativo existencial, cambiar su financiamiento tradicional o desaparecer . La única vía de supervivencia y escalabilidad radica en la adopción estratégica del capital de riesgo (Venture Capital) . Para comprender la lógica de los fondos de inversión anglosajones, es vital internalizar la noción fundamental, los inversores de riesgo no buscan rentabilidades marginales ni mitigar riesgos ordinarios ; buscan retornos asimétricos basados en disrupción tecnológica y/o escalabilidad geométrica. Para poner el dinero estan ellos.

Históricamente, el capital de riesgo emergió a mediados del siglo XX en Estados Unidos como una respuesta institucional para financiar innovaciones que la banca tradicional, por regulaciones y aversión al riesgo, rechazaba de plano. En Argentina los bancos estan asustados del financiamiento. En cambio, un inversionista de riesgo exitoso opera bajo dos competencias clave: la identificación selectiva de socios fundadores extraordinarios capaces de ejecutar modelos con ventajas competitivas defendibles y la profesionalización activa de la firma (“smart money”). Al asociarse con un fondo, el empresario argentino no solo suma capital, sino que incorpora un socio que actúa como estratega sectorial, facilitando redes de contacto globales y gobernanza corporativa de frontera.

Lo que un Venture Capital (VC) busca desesperadamente en una firma en mercados en transición no es la estabilidad de flujos pesificados, sino tres variables: 1) un mercado direccionable inmenso, 2) tracción demostrable y 3) un equipo societario con resiliencia extrema. A diferencia del financiamiento bancario, que exige garantías reales y asfixia el flujo de caja mediante cuotas fijas de deuda, el VC aporta capital a cambio de acciones comunes o preferidas, alineando los incentivos al éxito de largo plazo.

Al negociar una ronda de financiamiento o una hoja de términos (term sheet), el empresario argentino debe dominar los dos términos principales que definen el equilibrio de poder: la valoración de la compañía (pre-money y post-money) y las disposiciones de control corporativo (derechos de veto, composición del directorio y cláusulas de protección ante liquidación). Entender que los capitalistas de riesgo actúan como profesionales de la industria implica que el fundador debe anticipar sus demandas informativas, ordenar sus pasivos regulatorios y aprender a vender una porción minoritaria de la firma -o considerar una venta total de la empresa- para capitalizar el negocio bajo el paraguas de regímenes de grandes inversiones como el RIGI o hacer “cash out”. Hacer cash out (o retiro de efectivo) en la venta de mi empresa significa convertir una parte o la totalidad de mis acciones en dinero líquido. Es la estrategia financiera mediante la cual los socios fundadores materializan en efectivo el valor de su inversión, obtienen liquidez personal y si quieren se van del negocio.

Conclusión

La coyuntura argentina del año 2026 no admite medias tintas ni dilaciones corporativas. La desconexión entre el orden macroeconómico y la vulnerabilidad microeconómica refleja que el modelo de sustitución de importaciones ha fenecido. En un contexto global donde los capitales se vuelven sumamente selectivos frente a una Fed restrictiva y la corrección geopolítica del ciclo tecnológico de inteligencia artificial, el empresariado argentino carece del margen temporal para autofinanciarse. La ventana de oportunidad requiere de una audaz apertura hacia los mercados internacionales de capitales privados. Las grandes empresas ya estan en eso. Ahora vienen aquellas firmas tradicionales que resistieron hasta este momento la transición con estructuras patrimoniales cerradas e ilíquidas, padeciendo por falta de financiamiento; estas podrían ser barridas por la competencia importada o devoradas por los costos fijos. Por el contrario, las que decidan asociarse con capital de riesgo, estructurar profesionalmente sus rondas de capitalización y pensar estratégicamente como un inversor global, lograrán transformar la dolorosa transición en una plataforma de proyección transnacional. El imperativo financiero es taxativo: reconfigurar el capital y el financiamiento o enfrentar la liquidación.

Quienes decidan estructurar profesionalmente sus rondas de capitalización y pensar estratégicamente como un inversor global, si este modelo prospera; tal vez podrían transformar esta crisis en una plataforma de proyección transnacional.

Director de hacer.com.ar. Master en Política Económica Internacional. Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani