Las universidades, alma corazón y vida de muchísimas ciudades de la Argentina profunda

Sinceramente, no esta bien que paguen justos por pecadores. Hubo universidades que siguieron trabajando y produciendo.

Un trabajo serio y comprometido a lo largo del tiempo han hecho que la UNNOBA sea hoy la empresa mas grande de Junín, no solamente brindando enseñanza de calidad, sino también, sustentando el mercado inmobiliario, gastronómico y turístico. Así las cosa de un día para el otro, nos enteramos que no puede funcionar porque el gobierno no actualiza las partidas que son del presupuesto de 2022 lo que significa un recorte del orden del 292% de los recursos de funcionamiento, por el deterioro inflacionario.

Esto supone dos miradas, o son inoperantes las autoridades de educación o son mal intencionadas. En cualquier caso, no perjudican solo a la Universidad, perjudican a 12000 alumnos y una ciudad en la cual políticamente gano el oficialismo (hago mención a esto porque como el kichnerismo parece que este gobierno ve lo mismo en quien no piensa igual: UN ENEMIGO, sería algo así como una especie de psicópata social.

Todos sabemos y en eso tiene que poner el ojo el gobierno, en tiempos del kichnerismo algunas universidades eran cascara vacías que servían como aguantadero de políticos o militantes desocupados. Afortunadamente este NO fue el caso de JUNIN y su Universidad, basta con comparar su plantel de personal de los últimos años. La Universidad, tiene como muestra de su eficiencia y austeridad que su personal es prácticamente el mismo en la última década.

Hoy, mas que nunca el gobierno se tiene que apoyar en la educación de todos los niveles. Porque con más educación podremos sacar a este pueblo de la ignorancia y superar la falsa creencia de que se puede vivir de promesa y de relato.

Hace falta y es necesario un compromiso del gobierno para asegurar el funcionamiento de las universidades y estas por su parte deben dar una clara señal a la sociedad de que no darán lugar alguno para ser cobijo de fascinerosos.

Ya lo dijo Martín Luther king “la educación es el arma más poderosa que se puede utilizar para cambiar el mundo”.

